"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1425

W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" służba wrocławskich funkcjonariuszy nabrała wyjątkowego tempa, gdy patrol musiał zająć się sprawą brutalnego ataku na dziennikarkę śledczą. Marek i Daria interweniowali w sprawie nieprzytomnej Marzeny Grabskiej, którą nieznany sprawca potraktował gazem. Na miejscu zdarzenia Włodarczyk zauważyła uciekającego mężczyznę, a fakt, że nic nie zginęło, od razu wykluczył motyw rabunkowy. Redaktor naczelna ujawniła, że reporterka pracowała nad kontrowersyjnym tematem i otrzymywała groźby, co zmusiło policję do sprawdzenia wszystkich osób, którym mogła się narazić. W tym samym czasie Korwicki zmagał się z osobistym niepokojem, martwiąc się o swoją dalszą przyszłość w komendzie. Czego zatem można spodziewać się po kolejnych godzinach tej trudnej służby?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1425 - streszczenie

Mikołaj Białach w nowym odcinku aktywnie wspiera Emilię Drawską-Zapałę podczas poszukiwań zbiegłego więźnia. Mężczyzna zdecydował się na ucieczkę z prac społecznych, mimo że do zakończenia wyroku zostały mu zaledwie trzy miesiące. Według informacji przekazanych przez strażnika, istotnym śladem mogą być grypsy ukryte w jednej z gazet. Dzięki szczegółowej analizie charakteru pisma funkcjonariuszom udaje się ustalić, że poszukiwany nawiązał kontakt ze swoim nastoletnim synem. Załoga stara się dowiedzieć, co dokładnie skłoniło uciekiniera do podjęcia tak ryzykownej decyzji na ostatniej prostej przed wolnością. Równolegle w życiu prywatnym bohaterów trwa konflikt dotyczący wyboru matki chrzestnej dla małej Nadziei.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1425 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje kolejnych spraw prowadzonych przez wrocławskich funkcjonariuszy. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane pracą służb mundurowych oraz ich relacjami pozazawodowymi. Nowe przygody patrolu będzie można śledzić na antenie popularnej stacji telewizyjnej, która regularnie emituje premierowe historie z tego cyklu. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby poznać finał poszukiwań zbiega. Odcinek 1425 zostanie wyemitowany 15 maja 2026 o godzinie 19:00 w TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie, w których policyjne interwencje przeplatają się z codziennymi dylematami, ten serial jest właśnie dla was. Akcja skupia się na pracy wrocławskich mundurowych, którzy każdego dnia mierzą się z interwencjami dotyczącymi kradzieży, bójek czy skomplikowanych spraw rodzinnych. Po godzinach bohaterowie zdejmują mundury i próbują radzić sobie ze stresem oraz budować trwałe relacje, co nie zawsze jest proste w tak wymagającym zawodzie. To właśnie to ludzkie oblicze policjantów sprawia, że produkcja wciąż cieszy się dużą popularnością. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)