"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 121

Serial "Szpital św. Anny" ponownie pokazał na antenie TVN, że krakowska placówka to miejsce, w którym walka o pacjenta przeplata się z bezwzględną biurokracją i osobistymi ambicjami. Ostatnio personel oraz pacjenci onkologii musieli walczyć o oddział za pomocą internetowego apelu, podczas gdy dyrektor Strecker samowolnie przypisał sobie sukcesy diagnostyczne Hajduk i Alicji. W tym samym czasie Łukasz operował postrzelonego mężczyznę, a sytuacja stała się krytyczna, gdy u chorego doszło do migotania komór tuż przed pojawieniem się policji badającej udział rodziny w zdarzeniu. SOR pękał w szwach od nowych pacjentek, a konflikt o przyszłość onkologii zaostrzył się, gdy dyrektor zaplanował otwarcie geriatrii pod wodzą Sabiny w miejscu obecnego oddziału. Dzień zwieńczyła zaskakująca wiadomość, którą Łukasz przekazał koleżankom po fachu, stawiając wszystkich w zupełnie nowej sytuacji. Pora przekonać się, jak te wydarzenia wpłyną na bieg spraw w kolejnym odcinku.

"Szpital św. Anny" odc. 121 - streszczenie

Kaja w dalszym ciągu przebywa w mieszkaniu Zyty i Pawła, co wywołuje u mężczyzny narastające poirytowanie tą sytuacją. Zyta, martwiąc się o przyjaciółkę, próbuje porozmawiać z nią na temat Wojtka podczas wspólnej drogi do pracy. W szpitalu pojawia się popularny influencer kulinarny, który skarży się na duszności oraz ból w klatce piersiowej. Pacjent zostaje skierowany przez Rogowskiego na oddział kardiologii, gdzie trafia pod opiekę Kai, jednak jego stan gwałtownie się pogarsza po złośliwym skomentowaniu szpitalnego posiłku. Dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, co zmusza personel do natychmiastowej reakcji. Jednocześnie Sabina konfrontuje się ze Streckerem w sprawie niedoszłej likwidacji onkologii, podczas gdy Zyta cieszy się z sukcesów oddziału. Wroński czuje się zagubiony z powodu odtrącenia przez Bursztyna, dlatego postanawia poprosić Zytę o radę.

"Szpital św. Anny" odc. 121 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby, które chcą sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy personelu medycznego z Krakowa, nie muszą długo czekać na premierę. Produkcja emitowana jest regularnie, co pozwala na bieżąco orientować się w perypetiach personelu w popołudniowym pasmie. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, żeby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia lekarzy. Najnowszy, 121. odcinek serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku na antenie TVN o godzinie 16:50.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o silnych kobietach radzących sobie w trudnych warunkach krakowskiej placówki medycznej. Fabuła pokazuje nie tylko walkę o zdrowie pacjentów, ale też prywatne dylematy i siłę wzajemnej solidarności lekarek. To lekka, a zarazem poruszająca produkcja, która idealnie nadaje się do obejrzenia po pracy. Serial cieszy się zainteresowaniem dzięki ciekawym wątkom obyczajowym i znanej obsadzie. W serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)