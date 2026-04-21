"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 116

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły mnóstwo trudnych momentów, w których lekarze musieli mierzyć się z wyjątkowo skomplikowanymi przypadkami medycznymi. Na oddziale ratunkowym zespół ratował nastolatka po ucieczce z poprawczaka, który po upadku z wysokości i poważnych urazach trafił pod opiekę doktora Rogowskiego oraz Maćka Bilewicza. Chłopak przeszedł operację ratującą nerki, a całe zamieszanie wokół niego potęgowała obecność policji i jego ojca. Sabina natomiast starała się powstrzymać groźny krwotok u małego pacjenta z hemofilią, konsultując się przy tym z profesorem i jednocześnie zmagając się z plotkami o swoim rzekomym romansie z szefem. Rosnący nacisk mediów w sprawie likwidacji oddziału onkologii zmusił dyrektora do radykalnego kroku, jakim było postanowienie o powołaniu zastępcy. Pora zatem sprawdzić, jak te wszystkie zawirowania wpłyną na dalsze funkcjonowanie szpitala.

"Szpital św. Anny" odc. 116 - streszczenie

Zyta przygotowuje się na najczarniejszy scenariusz związany z likwidacją oddziału onkologicznego, dlatego szuka wolnych miejsc dla swoich pacjentów w innych szpitalach. Jednocześnie lekarka twardo deklaruje, że będzie o nich walczyć do samego końca i nie złoży broni bez walki. Pod jej opiekę trafia dawna pacjentka, u której Zyta podejrzewa nawrót chłoniaka. W tym samym czasie Kaja zajmuje się 25-latkiem, u którego podczas pierwszej randki wystąpiły duszności i silny ból w klatce piersiowej sugerujący zawał. Sytuację w szpitalu komplikuje pojawienie się zarówno dziewczyny ze spotkania, jak i bliskiej przyjaciółki młodego mężczyzny. Piotrowska znajduje też moment na rozmowę z Łukaszem, który przyjął ofertę pracy od Streckera, jednak Wroński nie zamierza zmieniać swojego zdania w tej kwestii. Dzień kończy się planami Kai na romantyczną kolację z Wojtkiem oraz oczekiwaniem Maćka na spotkanie z Alicją, matką jego syna.

"Szpital św. Anny" odc. 116 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy krakowskich lekarek można śledzić regularnie na antenie, gdzie każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania medyczne i prywatne. Produkcja cieszy się stałą obecnością w ramówce, dzięki czemu łatwo zaplanować czas na popołudniowy seans. Warto zarezerwować sobie niecałą godzinę, aby być na bieżąco z problemami, przed którymi stają Zyta i Kaja. Serial jest dostępny dla wszystkich, którzy lubią historie osadzone w medycznym środowisku. Odcinek 116 serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to codzienna opowieść o życiu i pracy krakowskich lekarek, które każdego dnia muszą mierzyć się z trudnymi przypadkami medycznymi. Fabuła pokazuje nie tylko ich profesjonalizm, ale też prywatne dylematy i siłę kobiecej solidarności w obliczu życiowych zakrętów. Bohaterki udowadniają, że nawet w najbardziej wymagających warunkach można liczyć na wsparcie przyjaciół z pracy. To serial pełen życiowych sytuacji, w których medycyna przeplata się z osobistymi dramatami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)