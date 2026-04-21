"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 116

2026-04-21 8:29

W 116. odcinku serialu "Szpital św. Anny" Zyta staje przed widmem likwidacji oddziału onkologicznego i podejmuje trudne kroki, by zabezpieczyć swoich podopiecznych. Lekarka mimo wszystko nie zamierza się poddawać i zapowiada walkę o przyszłość placówki. W międzyczasie pod jej opiekę trafia pacjentka, której stan zdrowia budzi poważny niepokój i sugeruje nawrót ciężkiej choroby.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły mnóstwo trudnych momentów, w których lekarze musieli mierzyć się z wyjątkowo skomplikowanymi przypadkami medycznymi. Na oddziale ratunkowym zespół ratował nastolatka po ucieczce z poprawczaka, który po upadku z wysokości i poważnych urazach trafił pod opiekę doktora Rogowskiego oraz Maćka Bilewicza. Chłopak przeszedł operację ratującą nerki, a całe zamieszanie wokół niego potęgowała obecność policji i jego ojca. Sabina natomiast starała się powstrzymać groźny krwotok u małego pacjenta z hemofilią, konsultując się przy tym z profesorem i jednocześnie zmagając się z plotkami o swoim rzekomym romansie z szefem. Rosnący nacisk mediów w sprawie likwidacji oddziału onkologii zmusił dyrektora do radykalnego kroku, jakim było postanowienie o powołaniu zastępcy. Pora zatem sprawdzić, jak te wszystkie zawirowania wpłyną na dalsze funkcjonowanie szpitala.

"Szpital św. Anny" odc. 116 - streszczenie

Zyta przygotowuje się na najczarniejszy scenariusz związany z likwidacją oddziału onkologicznego, dlatego szuka wolnych miejsc dla swoich pacjentów w innych szpitalach. Jednocześnie lekarka twardo deklaruje, że będzie o nich walczyć do samego końca i nie złoży broni bez walki. Pod jej opiekę trafia dawna pacjentka, u której Zyta podejrzewa nawrót chłoniaka. W tym samym czasie Kaja zajmuje się 25-latkiem, u którego podczas pierwszej randki wystąpiły duszności i silny ból w klatce piersiowej sugerujący zawał. Sytuację w szpitalu komplikuje pojawienie się zarówno dziewczyny ze spotkania, jak i bliskiej przyjaciółki młodego mężczyzny. Piotrowska znajduje też moment na rozmowę z Łukaszem, który przyjął ofertę pracy od Streckera, jednak Wroński nie zamierza zmieniać swojego zdania w tej kwestii. Dzień kończy się planami Kai na romantyczną kolację z Wojtkiem oraz oczekiwaniem Maćka na spotkanie z Alicją, matką jego syna.

"Szpital św. Anny" odc. 116 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy krakowskich lekarek można śledzić regularnie na antenie, gdzie każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania medyczne i prywatne. Produkcja cieszy się stałą obecnością w ramówce, dzięki czemu łatwo zaplanować czas na popołudniowy seans. Warto zarezerwować sobie niecałą godzinę, aby być na bieżąco z problemami, przed którymi stają Zyta i Kaja. Serial jest dostępny dla wszystkich, którzy lubią historie osadzone w medycznym środowisku. Odcinek 116 serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to codzienna opowieść o życiu i pracy krakowskich lekarek, które każdego dnia muszą mierzyć się z trudnymi przypadkami medycznymi. Fabuła pokazuje nie tylko ich profesjonalizm, ale też prywatne dylematy i siłę kobiecej solidarności w obliczu życiowych zakrętów. Bohaterki udowadniają, że nawet w najbardziej wymagających warunkach można liczyć na wsparcie przyjaciół z pracy. To serial pełen życiowych sytuacji, w których medycyna przeplata się z osobistymi dramatami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
  • Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
