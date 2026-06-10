Firma ujawnia dokument w sprawie mieszkania dla Kacpra Tomasiaka. Ktoś będzie musiał gęsto się tłumaczyć

Kacper Tomasiak czeka na pieniądze za sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich 2025

Podczas Igrzysk Olimpijskich 2025 dziewiętnastoletni reprezentant Polski trzykrotnie stawał na olimpijskim podium. Najpierw wywalczył srebro na skoczni normalnej, następnie sięgnął po brązowy krążek na dużym obiekcie, a swój znakomity występ przypieczętował drugim miejscem w rywalizacji duetów, startując u boku Pawła Wąska. Te wybitne osiągnięcia zapoczątkowały w naszym kraju prawdziwe szaleństwo na punkcie młodego zawodnika, co miało przełożyć się na gigantyczne zyski. Szybko jednak wyszło na jaw, że Polski Komitet Olimpijski mierzy się z poważnym kryzysem finasowym. Jak ustalił portal Sport.pl, Kacper Tomasiak nadal nie otrzymał premii opiewającej na kwotę 1,4 miliona złotych. Prawdziwa burza rozpętała się jednak wokół nieruchomości, którą oficjalnie miała przekazać firma Profbud. Matka zawodnika mówiła w wywiadzie dla serwisu Sportowe Fakty WP, że przedstawiciele PKOl przypisują sobie zasługę w załatwieniu tego lokalu.

Niespodziewane słowa polskiego medalisty olimpijskiego. Kacper Tomasiak się waha?!

Zdjęcia: Adam Małysz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek na spotkaniu z Karolem Nawrockim

45

Oświadczenie firmy Profbud w sprawie mieszkania dla Kacpra Tomasiaka rzuca nowe światło na konflikt

Obecnie na jaw wyszło oficjalne pismo, które opisuje kulisy tej głośnej sprawy. Przedsiębiorstwo Profbud postanowiło zareagować na medialne doniesienia i przekazało redakcji Przeglądu Sportowego Onet specjalny komunikat dotyczący przekazania nagrody rzeczowej.

W związku z pojawiającymi się informacjami wyjaśniamy, że przekazanie mieszkania Kacprowi Tomasiakowi było autorską inicjatywą firmy PROFBUD, która została następnie uzgodniona i zrealizowana we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim (...) Decyzja ta została podjęta całkowicie niezależnie i była wyrazem uznania dla znakomitych wyników sportowych osiągniętych przez Kacpra Tomasiaka podczas zimowych igrzysk olimpijskich (...) Podtrzymujemy naszą decyzję - jeszcze w czerwcu planujemy spotkanie, podczas którego Kacper wybierze mieszkanie w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich

Z upublicznionego stanowiska firmy budowlanej jasno wynika, po czyjej stronie leżał pierwotny pomysł obdarowania sportowca, co z pewnością wywoła spore zażenowanie wśród niektórych działaczy. Opinia publiczna z uwagą obserwuje kolejne odsłony tego konfliktu. Kinga Tomasiak otwarcie przyznaje, że jest wyczerpana trwającą awanturą. Swoimi przemyśleniami matka polskiego multimedalisty podzieliła się w emocjonalnej rozmowie z serwisem Sportowe Fakty WP.

Mam już dosyć tej dyskusji. Zatem w związku z komentarzami, że jesteśmy pazerni, i wyliczaniem, jak dużo Kacper dostał, oraz że dostał dodatkową nagrodę w postaci mieszkania, która mu się nie należała, Kacper rozważa rezygnację z tej nagrody. W niedługim czasie mamy spotkanie z firmą Profbud i będziemy rozmawiać na ten temat. Kacper, jadąc na pierwsze igrzyska, chciał tylko pokazać się z jak najlepszej strony i oddać swoje najlepsze skoki. I to mu się udało

Tymi dosadnymi słowami matka Kacpra Tomasiaka podsumowała całe zajście podczas wspomnianego wywiadu dla redakcji Sportowe Fakty WP.