Żużlowe Grand Prix Niemiec: Woryna triumfuje. Jak wypadli faworyci i obrońca tytułu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-02 22:15

Kacper Woryna odnotował historyczny triumf w Landshut, wygrywając inauguracyjny turniej żużlowego Grand Prix Niemiec, pierwszej eliminacji indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Polski zawodnik, który debiutuje w tym sezonie jako stały uczestnik cyklu, pokazał niezwykłą formę. Wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali, jak w tych zawodach zaprezentują się inni Polacy, w tym obrońca tytułu Bartosz Zmarzlik.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dwóch zawodników na motocyklach żużlowych ściga się na piaszczystym torze, przechylając się w zakręcie. Pierwszy zawodnik, na pierwszym planie po lewej stronie, ubrany jest w czarno-żółty kombinezon z numerem „22” na boku motocykla i ma niebieski kask. Spod jego tylnego koła, na piaszczystym podłożu, unosi się chmura pyłu. Drugi zawodnik, nieco za nim po prawej, nosi czerwony kask i niebiesko-biały kombinezon. W tle widoczne są trybuny z niewyraźnymi siedzeniami oraz zielona trawa oddzielająca tor od krawężnika.

Woryna triumfuje w Landshut – debiutant na szczycie

Kacper Woryna, 29-letni polski żużlowiec, odniósł zwycięstwo w turnieju o Grand Prix Niemiec w Landshut. To wydarzenie było pierwszą eliminacją tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Woryna, wnuczek wielokrotnego medalisty Antoniego Woryny, po raz pierwszy w karierze występuje jako stały uczestnik cyklu Grand Prix.

W fazie zasadniczej zawodów w Landshut Woryna zajął szóste miejsce, co pozwoliło mu na dalszą walkę. Awans do finału zapewnił sobie, wygrywając niezwykle emocjonujący bieg ostatniej szansy. Jego zwycięstwo jest mocnym akcentem na otwarcie sezonu dla polskiego żużla. To z pewnością zwiastuje emocjonujący cykl dla fanów czarnego sportu.

Polacy w czołówce: Wyniki Grand Prix Niemiec

Na podium Grand Prix Niemiec w Landshut oprócz Kacpra Woryny, stanęli także inni zawodnicy. Drugie miejsce w turnieju zajął Brytyjczyk Daniel Bewley, demonstrując swoją wysoką formę. Trzecią pozycję wywalczył obrońca tytułu mistrza świata, Bartosz Zmarzlik. Jego obecność na podium potwierdza, że nadal liczy się w walce o najwyższe trofea.

Wśród pozostałych Polaków, Patryk Dudek ukończył zawody na siódmej pozycji, co również jest dobrym wynikiem w wymagającej stawce. Dominik Kubera zajął dziesiąte miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju. Wszyscy zawodnicy będą mieli szansę na poprawę swoich pozycji już niedługo. Kolejne emocje żużlowe czekają kibiców już 23 maja w Pradze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.