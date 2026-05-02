Żużlowe Grand Prix Niemiec: Woryna triumfuje. Jak wypadli faworyci i obrońca tytułu?

Woryna triumfuje w Landshut – debiutant na szczycie

Kacper Woryna, 29-letni polski żużlowiec, odniósł zwycięstwo w turnieju o Grand Prix Niemiec w Landshut. To wydarzenie było pierwszą eliminacją tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Woryna, wnuczek wielokrotnego medalisty Antoniego Woryny, po raz pierwszy w karierze występuje jako stały uczestnik cyklu Grand Prix.

W fazie zasadniczej zawodów w Landshut Woryna zajął szóste miejsce, co pozwoliło mu na dalszą walkę. Awans do finału zapewnił sobie, wygrywając niezwykle emocjonujący bieg ostatniej szansy. Jego zwycięstwo jest mocnym akcentem na otwarcie sezonu dla polskiego żużla. To z pewnością zwiastuje emocjonujący cykl dla fanów czarnego sportu.

Polacy w czołówce: Wyniki Grand Prix Niemiec

Na podium Grand Prix Niemiec w Landshut oprócz Kacpra Woryny, stanęli także inni zawodnicy. Drugie miejsce w turnieju zajął Brytyjczyk Daniel Bewley, demonstrując swoją wysoką formę. Trzecią pozycję wywalczył obrońca tytułu mistrza świata, Bartosz Zmarzlik. Jego obecność na podium potwierdza, że nadal liczy się w walce o najwyższe trofea.

Wśród pozostałych Polaków, Patryk Dudek ukończył zawody na siódmej pozycji, co również jest dobrym wynikiem w wymagającej stawce. Dominik Kubera zajął dziesiąte miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju. Wszyscy zawodnicy będą mieli szansę na poprawę swoich pozycji już niedługo. Kolejne emocje żużlowe czekają kibiców już 23 maja w Pradze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.