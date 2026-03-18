"Barwy szczęścia", odcinek 3344: Hubert odkrywa, gdzie pracuje Daniel. Asię ogarniają najgorsze przeczucia

Emocje w serialu "Barwy szczęścia" wciąż sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom kolejnej porcji dramatycznych zwrotów akcji. Centralnym punktem wydarzeń była żałoba Darka, który po śmierci Karola nie mógł dojść do siebie, pomimo nieustannego wsparcia ze strony bliskich. Napięcie rosło również między Tomaszem a Patrykiem, a ich konfrontacja ostatecznie skłoniła nauczyciela do złożenia poważnych deklaracji Grażynie. Tymczasem Witek, wbrew woli ojca, postanowił zrezygnować ze studiów. Jego decyzja o otwarciu własnego klubu muzycznego stała się zarzewiem nowego, rodzinnego konfliktu. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko czekać, w jakim kierunku potoczą się dalsze losy bohaterów.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Barwy szczęścia" odc. 3344 - streszczenie

Hubert jest zszokowany, gdy odkrywa, że Daniel znalazł zatrudnienie jako ochroniarz w szpitalu, w którym sam pracuje. Niezwłocznie dzieli się tą niepokojącą wiadomością z Asią, która od razu nabiera złych przeczuć co do intencji mężczyzny. W międzyczasie Wiktor próbuje przekonać Witka, by nie rezygnował z marzeń o otwarciu własnego klubu i namawia go do ponownej rozmowy z ojcem. Marek pozostaje jednak nieugięty w swojej decyzji o braku wsparcia finansowego. Niespodziewanie w obronie nastolatka staje Olga, a w redakcji "Szoku" atmosfera gęstnieje, gdy dochodzi do kolejnego ostrego starcia między Weroniką a Kornelem.

"Barwy szczęścia" odc. 3344 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój najnowszych wątków i dalsze losy swoich ulubionych postaci. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne zwroty akcji w życiu dobrze znanych bohaterów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji i być na bieżąco z wydarzeniami. Najnowszy, 3344 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat towarzyszy polskim widzom, skutecznie przyciągając przed ekrany kolejne pokolenia. Opowieść o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie codzienne problemy przeplatają się z wielkimi dramatami i chwilami szczęścia. Produkcja w mistrzowski sposób ukazuje, jak skomplikowane bywają relacje międzyludzkie, poruszając tematy bliskie każdemu z nas. Siłą serialu jest bez wątpienia jego znakomita i liczna obsada, która ożywia te wszystkie historie. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)