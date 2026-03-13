"Gliniarze", odcinek 1167: Krystian Górski wyjeżdża do Poznania! Olgierd Mazur będzie pełnił służbę z Krzysztofem Chrobocińskim

Emocje w serialu "Gliniarze" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera wrażeń. W centrum wydarzeń znalazło się dramatyczne porwanie ośmioletniej dziewczynki, najprawdopodobniej dla okupu. Śledztwo przejęli Natalia Nowak i Kuba Roguz, którzy szybko wpadli na trop tajemniczego mężczyzny obserwującego szkołę ofiary. Niestety, próba jego zatrzymania zakończyła się tragedią, co tylko skomplikowało całą sprawę. Na jaw zaczęły wychodzić kolejne niepokojące fakty, zostawiając detektywów z jeszcze większą liczbą pytań. Z pewnością to nie koniec zaskoczeń w tej sprawie.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1167 - streszczenie

W najnowszym odcinku policyjny informator Tomasz "Okoń" Okoński wpada w poważne tarapaty podczas prowadzenia działań operacyjnych. Sytuacja dramatycznie się pogarsza, gdy zostaje on głównym podejrzanym w sprawie o zabójstwo, a wszystkie zebrane dowody niestety świadczą na jego niekorzyść. Śledztwo staje się coraz bardziej zawiłe, a na Okonia czyha śmiertelne niebezpieczeństwo. Tymczasem w Centralnym Biurze Policji zachodzą istotne zmiany personalne; Krystian Górski wyjeżdża do Poznania, aby wesprzeć tamtejszych funkcjonariuszy w trudnym dochodzeniu. W związku z tym Olgierd Mazur będzie pełnił służbę z aspirantem Krzysztofem Chrobocińskim, który właśnie otrzymał zasłużony awans.

"Gliniarze" odc. 1167 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocjonujących zwrotów akcji i skomplikowanych dochodzeń. Najnowszy epizod zapowiada się niezwykle intrygująco, a losy bohaterów znów zostaną wystawione na ciężką próbę. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z wydarzeniami w Centralnym Biurze Policji, powinni zarezerwować sobie czas w piątkowe popołudnie. Premierowa emisja 1167. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny, przenosząc ich w sam środek policyjnych akcji w Warszawie. Każdy odcinek to nowa, trzymająca w napięciu zagadka kryminalna, z którą mierzą się najlepsi stołeczni detektywi. Ich codzienna walka z brutalnym światem przestępczym to nie tylko praca, ale i misja, w której stawką jest ludzkie życie. Serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, a za jego sukcesem stoją nie tylko wciągające historie, ale i charyzmatyczni bohaterowie. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)