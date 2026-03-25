Szokujący zwrot akcji w "M jak miłość". Dramatyczny telefon do ukrywającego się Pawła

Emisja 1921. odcinka "M jak miłość" w TVP2

W 1921. odsłonie hitu Dwójki Agnes nie ustaje w wysiłkach na rzecz obrony klanu Mostowiaków. Bohaterka odniesie pierwszy triumf, skutecznie blokując romans Joanny z Arturem. Dobrzańska początkowo postawi opór i zignoruje próby zniechęcenia jej do Rogowskiego. Ostatecznie jednak, po ponownym starciu z córką lekarza, kobieta da za wygraną i z ciężkim sercem odrzuci męża Marysi, ratując tym samym jego małżeństwo przed katastrofą.

Cała sytuacja będzie mieć również drugie dno, ponieważ relacja Marysi i Artura będzie przechodziła poważny kryzys ze względu na przedłużającą się nieobecność Pawła. Rogowska po przejęciu całkowitej opieki nad małym Antosiem (Mark Myronenko) będzie pozbawiana energii i czasu na pielęgnowanie związku. Żona Rogowskiego będzie potwornie wyczerpana, a dodatkowo nieustannie będzie drżeć o los swojego syna, który nadal będzie odmawiał powrotu na rodziny.

Przełomowa decyzja Agnes. Córka Artura zadzwoni do Pawła Zduńskiego

Zmęczona i zrezygnowana Marysia w końcu podzieli się swoimi problemami z Agnes, która postanowi natychmiast działać. Córka Rogowskiego udowadni, że można na nią liczyć nie tylko w kwestii opieki nad Antosiem czy odganiania kochanek od ojca. Rotke zdecyduje się wesprzeć macochę konkretnymi czynami i weźmie sprawy we własne ręce.

Kobieta chwyci za smartfon i bez wahania wykręci numer Pawła. Zduński konsekwentnie będzie unika ł kontaktu i nie odbierze połączenia, jednak to wcale nie zrazi przybranej siostry. Agnes znajdzie inne rozwiązanie i postanawi nagrać uciekinierowi wiadomość na poczcie głosowej.

Rozpaczliwa wiadomość głosowa. Rotke opowie o dramacie Marysi

Córka Artura w swoim nagraniu szczegółowo relacjonuje dramat, z jakim na co dzień mierzy się matka Pawła. Jej celem jest uświadomienie Zduńskiemu konsekwencji jego zachowania i zmuszenie go do powrotu do Grabiny. Na miejscu czeka na niego nie tylko wycieńczona Rogowska, która płaci ogromną cenę za całą sytuację, ale również mały Antoś, boleśnie odczuwający brak ojca.

- Cześć Paweł. Przepraszam, że tak późno dzwonię, ale wiedziałam, że i tak odbierzesz. Może nie powinnam się wtrącać, ale... jesteśmy teraz rodziną. Przyszywaną, ale to rodzina, chyba i zależy mi na was... Twoja mama stara się zastąpić Antosiowi oboje rodziców i jedzie już na oparach. Na pełny etat zajmuje się wnukiem, a na drugi pełny etat martwi się o syna. I nie ma już czasu ani siły na własne życie... Antoś rozwija się dobrze, ale ta sytuacja odbija się nawet na takim maluszku. Paweł spotkała cię straszna tragedia, ale i tak jesteś szczęściarzem, bo nadal masz kochającą rodzinę, o jakiej inni mogą tylko pomarzyć. Proszę, nie zniszcz tego. Bo ja się po raz pierwszy o tą rodzinę martwię - nagra mu się Agnes.

Jak się okaże, Zduński błyskawicznie odsłucha pozostawioną na skrzynce wiadomość. Głęboko poruszony mężczyzna w tym czasie będzie znajdował się w swoim samochodzie i będzie uważnie analizował każde usłyszane słowo. Widzowie wkrótce przekonają się, czy desperacki krok Agnes przyniesie oczekiwany skutek i skłoni uciekiniera do powrotu do Grabiny, by ocalić resztki spokoju w rodzinie Mostowiaków. Wiele sygnałów wskazuje na to, że misja córki Rogowskiego może zakończyć się pełnym sukcesem.