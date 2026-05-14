Szokujący finał w "M jak miłość". Kasia ofiarą okrutnego szantażu Sowińskiego

M jak miłość. Szantaż Sowińskiego w 1935 odcinku

Zbliżający się 1935 odcinek „M jak miłość” przyniesie sensacyjne rozwiązanie wątku Kasi. Zdeterminowana lekarka zgodzi się na bliskie relacje z Aleksandrem Sowińskim. Dyrektor kliniki posłuży się groźbą wyjawienia Mariuszowi faktu, że to Jakub Karski jest biologicznym ojcem Zosi, aby wymusić intymne spotkanie. Bezwzględny przełożony zmusi kobietę do odwiedzin w jego domu z ewidentnym zamiarem skonsumowania randki.

Sowiński w M jak miłość odkrywa sekret ojcostwa u Sokołowskiej

Wydarzenia nabiorą tempa, gdy Sowiński zostanie świadkiem awantury między Kasią a Anką Sokołowską w pobliżu kliniki. Zauważając pijaną i zdenerwowaną szantażystkę, dyrektor zaproponuje jej drinka. W barze bez skrupułów wydobędzie z Sokołowskiej tajne informacje dotyczące manipulacji wynikami testów DNA oraz prawdziwej tożsamości ojca dziecka Kasi. Otrzymując tę wiedzę, zdobędzie idealny argument, by zmusić Kasię do uległości i sprowadzić ją do roli swojej kochanki.

Bezwzględny dyrektor w M jak miłość żąda spotkania w 1935 odcinku

Rodzinny spokój Kasi zostanie brutalnie przerwany przez telefon od szefa. Sowiński zignoruje fakt, że jego podwładna jest mężatką i wprost zażąda spotkania, nie znosząc sprzeciwu.

„Dobry wieczór pani Katarzyno, Aleksander Sowiński z tej strony. Nie dzwonię za późno? Szczerze powiem, że bardzo się ucieszyłem, kiedy dzisiaj panią zobaczyłem w klinice. Już dawno chciałem się z panią spotkać. Znajdzie pani czas? Może być nawet teraz...”

Kasia początkowo potraktuje te słowa z niedowierzaniem.

„- Chyba pan zwariował -”

Wtedy Sowiński wytoczy swoje najcięższe działa, jasno formułując groźbę zdemaskowania jej tajemnicy.

„- Nie, wręcz przeciwnie! To co? Przyjedzie pani do mnie? Czy ja mam przyjechać do państwa i porozmawiać z pani mężem na temat państwa córki? Czy raczej pani córki? Bo jak wiadomo ojcem jest ktoś zupełnie inny, prawda?”

Mężczyzna, oczekując na przyjazd ofiary swojego szantażu, wypije sporą ilość wina i przygotuje się do zaplanowanej nocy, rozwiązując koszulę tuż przed otwarciem drzwi. Odrażający wyraz jego twarzy podczas powitania nie pozostawi złudzeń co do jego intencji.

Dramatyczna ofiara Kasi dla milczenia Sowińskiego w M jak miłość

„- Wiedziałem, że przyjdziesz...”

Zniesmaczona lekarka stanie na progu domu dyrektora, zdecydowana poświęcić się fizycznie, byle tylko jej kłamstwo nie ujrzało światła dziennego.