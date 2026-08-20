Szokujące spotkanie w klinice w "M jak miłość". Olek nie pozna pacjentki

Zaskakujące spotkanie Olka w nowym sezonie "M jak miłość"

Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, przed wejściem do budynku kliniki Olek dostrzeże poruszającą się przy pomocy balkonika starszą kobietę, która potknie się o krawężnik. Chodakowski natychmiast zareaguje i podejdzie do niej z pytaniem o samopoczucie, oferując swoje wsparcie.

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- Wszystko w porządku? Może pomogę pani wejść do szpitala...

Seniorka poinformuje go, że przybyła do placówki na zaplanowane badania. Olek zdecyduje się pomóc pacjentce w bezpiecznym dotarciu na miejsce, nie mając pojęcia o jej prawdziwej tożsamości.

- Ostrożnie... zaprowadzę panią.

Ewa wyjawi swoją tożsamość w 1938. odcinku "M jak miłość"

Olek i Ewa wejdą razem do windy, a po chwili lekarz dostrzeże na twarzy kobiety wyraźny ból. Widząc cierpienie seniorki, Chodakowski po raz kolejny wyciągnie pomocną dłoń i zaproponuje specjalistyczną poradę, wyjaśniając, że jako ortopeda może spróbować zdiagnozować przyczynę jej dolegliwości.

- Trzeba znaleźć przyczynę tego bólu... Zaraz mogę panią obejrzeć, pracuję tutaj, jestem ortopedą.

Okazuje się jednak, że pacjentka doskonale będzie wiedziała, z kim ma do czynienia. To właśnie Olek brał udział w niefortunnej operacji, w wyniku której Sowińska zmuszona jest korzystać z balkonika.

- Tak, wiem... Wiem, kim pan jest. Nazywam się... Ewa Sowińska. Pan doktor mnie operował...

Dramatyczne starcie z Sowińskim przed kliniką w "M jak miłość"

Słysząc nazwisko kobiety, Olek dosłownie zastygnie z wrażenia, zdając sobie sprawę, że to właśnie przez nią jej brat, Aleksander, poprzysiągł mu zemstę. Zanim Chodakowski zdąży zareagować, obok nich pojawi się wściekły Sowiński.

- Co tu się dzieje? Zostaw moją siostrę!

Olek będzie próbował wyjaśnić, że jego intencje były czysto pomocowe, ale to tylko pogorszy sytuację. Rozwścieczony Aleksander całkowicie straci kontrolę i zaatakuje Chodakowskiego na oczach zdumionego personelu, pacjentów i samej Ewy.