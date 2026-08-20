Szokujące spotkanie w klinice w "M jak miłość". Olek nie pozna pacjentki

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-20 16:27

W drugim 1938. odcinku "M jak miłość", emitowanym po wakacyjnej przerwie, Olek (Maurycy Popiel) rzuci się na pomoc kobiecie, która zasłabnie przed wejściem do jego kliniki. Chodakowski zaproponuje zbadanie pacjentki, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że ma przed sobą siostrę Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), w której operacji już kiedyś uczestniczył. Prawdziwy szok nastąpi, gdy Ewa (Karolina Dryzner) zdradzi mu swoje nazwisko.

Olek z M jak miłość pomaga iść starszej kobiecie z balkonikiem. O ich spotkaniu w klinice przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe Szokujące spotkanie w klinice w "M jak miłość". Olek nie pozna pacjentki

Zaskakujące spotkanie Olka w nowym sezonie "M jak miłość"

Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, przed wejściem do budynku kliniki Olek dostrzeże poruszającą się przy pomocy balkonika starszą kobietę, która potknie się o krawężnik. Chodakowski natychmiast zareaguje i podejdzie do niej z pytaniem o samopoczucie, oferując swoje wsparcie.

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- Wszystko w porządku? Może pomogę pani wejść do szpitala...

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Seniorka poinformuje go, że przybyła do placówki na zaplanowane badania. Olek zdecyduje się pomóc pacjentce w bezpiecznym dotarciu na miejsce, nie mając pojęcia o jej prawdziwej tożsamości.

- Ostrożnie... zaprowadzę panią.

Ewa wyjawi swoją tożsamość w 1938. odcinku "M jak miłość"

Olek i Ewa wejdą razem do windy, a po chwili lekarz dostrzeże na twarzy kobiety wyraźny ból. Widząc cierpienie seniorki, Chodakowski po raz kolejny wyciągnie pomocną dłoń i zaproponuje specjalistyczną poradę, wyjaśniając, że jako ortopeda może spróbować zdiagnozować przyczynę jej dolegliwości.

- Trzeba znaleźć przyczynę tego bólu... Zaraz mogę panią obejrzeć, pracuję tutaj, jestem ortopedą.

Okazuje się jednak, że pacjentka doskonale będzie wiedziała, z kim ma do czynienia. To właśnie Olek brał udział w niefortunnej operacji, w wyniku której Sowińska zmuszona jest korzystać z balkonika.

- Tak, wiem... Wiem, kim pan jest. Nazywam się... Ewa Sowińska. Pan doktor mnie operował...

Dramatyczne starcie z Sowińskim przed kliniką w "M jak miłość"

Słysząc nazwisko kobiety, Olek dosłownie zastygnie z wrażenia, zdając sobie sprawę, że to właśnie przez nią jej brat, Aleksander, poprzysiągł mu zemstę. Zanim Chodakowski zdąży zareagować, obok nich pojawi się wściekły Sowiński.

- Co tu się dzieje? Zostaw moją siostrę!

Olek będzie próbował wyjaśnić, że jego intencje były czysto pomocowe, ale to tylko pogorszy sytuację. Rozwścieczony Aleksander całkowicie straci kontrolę i zaatakuje Chodakowskiego na oczach zdumionego personelu, pacjentów i samej Ewy.

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