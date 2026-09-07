Barwy szczęścia. Broda będzie próbował organizować Jance karierę bez jej zgody, gdy ona drży o życie swojego ojca w nowym sezonie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-07 12:59

W 3402. odcinku „Barw szczęścia” Broda (Andrzej Popiel) zacznie działać za plecami Janki (Oliwia Drożdżyk), by sfinansować jej karierę muzyczną. W tym samym czasie dziewczyna będzie przeżywać prawdziwy dramat – jej ojciec znów trafi w stanie ciężkim z powodu zawału. Zobacz, co wydarzy się w najnowszym odcinku hitowego serialu TVP2.

Co planuje Broda dla Janki w 3402. odcinku serialu Barwy szczęścia?

Po tym, jak w 3400. odcinku „Barw szczęścia” Broda usłyszał występ Janki w remizie w Brzezinach, nie mógł przestać o niej myśleć. Mężczyzna zachwycił się talentem wokalnym dziewczyny i postanowił, że pomoże jej zaistnieć na scenie.

Jego zaangażowanie w muzyczną przyszłość wokalistki będzie z każdym dniem rosło. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” Broda zdecyduje się na konkretne kroki. Poprosi Anię o zaliczkę z wypłaty, aby wynająć dla Janki profesjonalne studio nagraniowe.

Mężczyzna ma wobec niej bardzo ambitne plany i zamierza kierować jej dalszą karierą. Kłopot w tym, że Broda robi to wszystko w tajemnicy przed samą zainteresowaną i w ogóle nie pyta, czy Janka ma ochotę zostać gwiazdą estrady.

Barwy szczęścia odcinek 3402. Dramat Janki i zawał ojca

Wszystkie starania Brody mogą jednak okazać się w tym momencie całkowicie bezcelowe, ponieważ Janka znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” ojciec dziewczyny ponownie będzie miał zawał serca. Jego stan okaże się bardzo poważny.

Na szczęście w pobliżu znajdzie się Mariusz, który ruszy na ratunek i rozpocznie dramatyczną walkę o życie mężczyzny. Dla Janki będzie to ogromny cios i z pewnością nie w głowie będzie jej teraz myślenie o nagrywaniu piosenek.

Rodzinny dramat może na dobre zrujnować artystyczne plany Brody wobec początkującej piosenkarki. Mężczyzna będzie jednak twardo obstawał przy swoim, by wspierać rozwój niezwykłego talentu, który odkrył w Brzezinach.

Kiedy emisja 3402. odcinka serialu Barwy szczęścia na TVP2?

Nowe odcinki „Barw szczęścia” są emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 20:05 na kanale TVP2. 3402. epizod będzie można obejrzeć w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Po premierze telewizyjnej wszystkie odcinki trafiają na platformę streamingową TVP VOD.

Barwy szczęścia - o czym jest serial TVP i kto w nim gra?

„Barwy szczęścia” to jeden z największych serialowych hitów w Polsce. Produkcja opowiada o losach bohaterów mieszkających na ulicy Zacisznej w Warszawie. Widzowie śledzą ich codzienne problemy, w tym rozterki miłosne, zdrady, walkę z chorobami oraz spełnianie życiowych celów.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

  • Anna Mrozowska jako Renata Nowak
  • Karolina Chapko jako Dominika
  • Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
  • Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
  • Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
  • Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
  • Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska
Janka i Broda siedzą na kanapie w serialu Barwy szczęścia. O planach mężczyzny i dramacie dziewczyny przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8
Sonda
Oglądasz "Barwy szczęścia"?
Barwy szczęścia. Jest zapowiedź nowego sezonu! Dominika bez Sebastiana, ale z Damianem? 

Rolki

Streszczenia seriali
barwy szczęścia
Polskie seriale