Barwy szczęścia. Broda będzie próbował organizować Jance karierę bez jej zgody, gdy ona drży o życie swojego ojca w nowym sezonie

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Co planuje Broda dla Janki w 3402. odcinku serialu Barwy szczęścia?
Po tym, jak w 3400. odcinku „Barw szczęścia” Broda usłyszał występ Janki w remizie w Brzezinach, nie mógł przestać o niej myśleć. Mężczyzna zachwycił się talentem wokalnym dziewczyny i postanowił, że pomoże jej zaistnieć na scenie.
Jego zaangażowanie w muzyczną przyszłość wokalistki będzie z każdym dniem rosło. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” Broda zdecyduje się na konkretne kroki. Poprosi Anię o zaliczkę z wypłaty, aby wynająć dla Janki profesjonalne studio nagraniowe.
Mężczyzna ma wobec niej bardzo ambitne plany i zamierza kierować jej dalszą karierą. Kłopot w tym, że Broda robi to wszystko w tajemnicy przed samą zainteresowaną i w ogóle nie pyta, czy Janka ma ochotę zostać gwiazdą estrady.
Barwy szczęścia odcinek 3402. Dramat Janki i zawał ojca
Wszystkie starania Brody mogą jednak okazać się w tym momencie całkowicie bezcelowe, ponieważ Janka znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” ojciec dziewczyny ponownie będzie miał zawał serca. Jego stan okaże się bardzo poważny.
Na szczęście w pobliżu znajdzie się Mariusz, który ruszy na ratunek i rozpocznie dramatyczną walkę o życie mężczyzny. Dla Janki będzie to ogromny cios i z pewnością nie w głowie będzie jej teraz myślenie o nagrywaniu piosenek.
Rodzinny dramat może na dobre zrujnować artystyczne plany Brody wobec początkującej piosenkarki. Mężczyzna będzie jednak twardo obstawał przy swoim, by wspierać rozwój niezwykłego talentu, który odkrył w Brzezinach.
Kiedy emisja 3402. odcinka serialu Barwy szczęścia na TVP2?
Nowe odcinki „Barw szczęścia” są emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 20:05 na kanale TVP2. 3402. epizod będzie można obejrzeć w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Po premierze telewizyjnej wszystkie odcinki trafiają na platformę streamingową TVP VOD.
Barwy szczęścia - o czym jest serial TVP i kto w nim gra?
„Barwy szczęścia” to jeden z największych serialowych hitów w Polsce. Produkcja opowiada o losach bohaterów mieszkających na ulicy Zacisznej w Warszawie. Widzowie śledzą ich codzienne problemy, w tym rozterki miłosne, zdrady, walkę z chorobami oraz spełnianie życiowych celów.
W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:
- Anna Mrozowska jako Renata Nowak
- Karolina Chapko jako Dominika
- Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
- Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
- Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
- Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
- Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska