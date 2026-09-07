Barwy szczęścia. Broda będzie próbował organizować Jance karierę bez jej zgody, gdy ona drży o życie swojego ojca w nowym sezonie

Co planuje Broda dla Janki w 3402. odcinku serialu Barwy szczęścia?

Po tym, jak w 3400. odcinku „Barw szczęścia” Broda usłyszał występ Janki w remizie w Brzezinach, nie mógł przestać o niej myśleć. Mężczyzna zachwycił się talentem wokalnym dziewczyny i postanowił, że pomoże jej zaistnieć na scenie.

Jego zaangażowanie w muzyczną przyszłość wokalistki będzie z każdym dniem rosło. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” Broda zdecyduje się na konkretne kroki. Poprosi Anię o zaliczkę z wypłaty, aby wynająć dla Janki profesjonalne studio nagraniowe.

Mężczyzna ma wobec niej bardzo ambitne plany i zamierza kierować jej dalszą karierą. Kłopot w tym, że Broda robi to wszystko w tajemnicy przed samą zainteresowaną i w ogóle nie pyta, czy Janka ma ochotę zostać gwiazdą estrady.

Barwy szczęścia odcinek 3402. Dramat Janki i zawał ojca

Wszystkie starania Brody mogą jednak okazać się w tym momencie całkowicie bezcelowe, ponieważ Janka znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W 3402. odcinku „Barw szczęścia” ojciec dziewczyny ponownie będzie miał zawał serca. Jego stan okaże się bardzo poważny.

Na szczęście w pobliżu znajdzie się Mariusz, który ruszy na ratunek i rozpocznie dramatyczną walkę o życie mężczyzny. Dla Janki będzie to ogromny cios i z pewnością nie w głowie będzie jej teraz myślenie o nagrywaniu piosenek.

Rodzinny dramat może na dobre zrujnować artystyczne plany Brody wobec początkującej piosenkarki. Mężczyzna będzie jednak twardo obstawał przy swoim, by wspierać rozwój niezwykłego talentu, który odkrył w Brzezinach.

Kiedy emisja 3402. odcinka serialu Barwy szczęścia na TVP2?

Nowe odcinki „Barw szczęścia” są emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 20:05 na kanale TVP2. 3402. epizod będzie można obejrzeć w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Po premierze telewizyjnej wszystkie odcinki trafiają na platformę streamingową TVP VOD.

Barwy szczęścia - o czym jest serial TVP i kto w nim gra?

„Barwy szczęścia” to jeden z największych serialowych hitów w Polsce. Produkcja opowiada o losach bohaterów mieszkających na ulicy Zacisznej w Warszawie. Widzowie śledzą ich codzienne problemy, w tym rozterki miłosne, zdrady, walkę z chorobami oraz spełnianie życiowych celów.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Anna Mrozowska jako Renata Nowak

Karolina Chapko jako Dominika

Oskar Stoczyński jako Marcin Kodur

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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