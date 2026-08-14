"Strefa gangsterów" wraca z drugim sezonem i (jednak) Tomem Hardym w obsadzie. Jest zwiastun i data premiery

"Strefa gangsterów" powraca. Co się wydarzy w 2. sezonie?

W najnowszym, liczącym dziesięć odcinków, sezonie członkowie rodziny Harriganów muszą pozostać zjednoczeni, by stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. Kiedy w rodzinie zaczynają narastać konflikty, zaufany i bezwzględny człowiek od brudnej roboty, Harry da Souza, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Wraz z eskalacją przemocy poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W bezwzględnej walce o władzę nie będzie miejsca na litość.

Obok Toma Hardy'ego ("Peaky Blinders", "Tabu"), Pierce'a Brosnana (seria o Bondzie, "Mamma mia!") i Helen Mirren ("1923", "Królowa") w serialu występują również Paddy Considine ("Ród smoka"), Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer oraz Toby Jones.

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"Strefa gangsterów" - kiedy nowe odcinki trafią do SkyShowtime?

Wyczekiwana kontynuacja historii Harriganów zadebiutuje 21 września, wyłącznie w serwisie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Producentami wykonawczymi serialu są David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari i Keith Cox. Pierwszy sezon jest już w całości dostępny w serwisie.

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"Strefa gangsterów" - zwiastun 2. sezonu

SkyShowtime - które seriale warto obejrzeć w serwisie?