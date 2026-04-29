"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1027

Ostatnio w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" doszło do skandalicznego incydentu, który postawił wrocławskich śledczych w stan najwyższej gotowości. Wszystko zaczęło się od odnalezienia nieprzytomnego mężczyzny, który został początkowo wzięty za bezimiennego pijaka, choć w rzeczywistości był to szanowany prokurator Kornel Jagiełło. Jak się okazało, prawnika celowo odurzono, przez co stracił pamięć o ostatniej dobie i nieświadomie dopuścił do zaginięcia teczki z dowodami przeciwko groźnemu gangsterowi Fruzie. Przez brak ważnych dokumentów sąd musiał wypuścić przestępcę na wolność, co postawiło pod znakiem zapytania rok ciężkiej pracy organów ścigania. Trop doprowadził funkcjonariuszy do mecenasa Derwisza, u którego znaleziono zapas środków nasennych mogących służyć do ubezwłasnowolnienia prokuratora. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1027 - streszczenie

Rosa i Walczak zostają przydzieleni do zbadania okoliczności zgonu Tomasza Kwita, który stracił życie po postrzale oddanym przez własną żonę podczas kłótni. Przed śmiercią mężczyzna zapewniał, że nielegalną broń kupił wyłącznie do celów samoobrony, jednak balistyka wykazuje coś zupełnie innego. Pistolet pozbawiony numerów seryjnych zostaje zidentyfikowany jako narzędzie wykorzystane wcześniej podczas napadu na sklep. Dodatkowe wątpliwości budzi opinia Pakulskiej, która stwierdza, że rana postrzałowa nie wyglądała na śmiertelną, a na miejscu zdarzenia było podejrzanie mało krwi. Równolegle Rosa analizuje powiązania Dariusza Muchy z Dominiką Wielec, co wprowadza do prowadzonego śledztwa zupełnie nowy i skomplikowany wątek. Wszystkie te elementy zaczynają się ze sobą łączyć w sposób, który wymusza na śledczych zmianę dotychczasowej strategii działania.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1027 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wrocławskich policjantów można śledzić regularnie na małym ekranie, a produkcja ta od dawna cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Kolejne śledztwa i prywatne perypetie bohaterów są prezentowane w wieczornym paśmie, co stało się już tradycją dla wielu osób zasiadających przed telewizorami. Aby dowiedzieć się, jak zakończy się sprawa tajemniczego pistoletu, warto zarezerwować sobie czas w czwartkowy wieczór. Premierowa emisja odcinka numer 1027 odbędzie się 7 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial kryminalny przybliża codzienność grupy policjantów z wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy nie boją się stawiać czoła najgroźniejszym przestępcom. Pod okiem doświadczonego inspektora Kubisa kilka zespołów zajmuje się rozwiązywaniem spraw dotyczących morderstw, porwań czy zuchwałych kradzieży. Fabuła wciąga dzięki połączeniu rzetelnej pracy techników policyjnych z błyskotliwą intuicją śledczych działających w terenie. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi zagadki i chce zobaczyć, jak krok po kroku udaje się odnaleźć sprawców teoretycznie doskonałych zbrodni. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)