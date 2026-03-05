Kasia z "M jak miłość" dręczona wyrzutami sumienia. Fani czekają na ten moment

Emisja 1919. odcinka "M jak miłość". Kiedy oglądać losy Kasi, Mariusza i Jakuba?

Widzowie zasiadający przed telewizorami w poniedziałek, 23 marca 2026 roku o godzinie 20.55, zobaczą dalszy ciąg dramatu Karskiej. Lekarka nie zdecyduje się na wyjawienie sekretu ani w trakcie akcji porodowej, ani bezpośrednio po przyjściu dziecka na świat. Zarówno jej były małżonek, jak i obecny partner, będą tkwić w przekonaniu, że biologicznym tatą noworodka jest Sanocki. Mężczyźni nie połączą faktów, mimo że Zosia nie urodzi się jako wcześniak, co biologicznie wykluczy ojcostwo architekta, z którym kobieta związała się znacznie później niż z detektywem.

Bohaterowie nawet nie dopuszczą do siebie myśli o tak gigantycznym oszustwie ze strony Kasi, bowiem ich czujność uśpiły wyniki badań genetycznych, które jednoznacznie, choć fałszywie, wskazały na Mariusza. Żaden z nich wciąż nie będzie miał pojęcia, że dokumentacja została sfałszowana przez laborantkę Ankę Sokołowską (Katarzyna Russ), która wykorzystała tę wiedzę do szantażowania lekarki. A Karska musiała wiele poświęcić, aby ta niewygodna tajemnica nie ujrzała światła dziennego aż do bieżących wydarzeń.

Wyrzuty sumienia Karskiej. Czy Jakub pozna prawdę o córce?

W najnowszym epizodzie lekarka zacznie odczuwać psychiczne skutki życia w kłamstwie. Kobieta będzie mieć świadomość, że krzywdzi narzeczonego, który oświadczył się jej i zapragnął stworzyć dla niej oraz Zosi stabilny dom. Równie mocno będzie dręczyć ją sytuacja Jakuba, który marzył o dziecku i będzie wspierał ją podczas porodu, nie wiedząc, że wita na świecie własną córkę. Sanocki nie będzie mógł towarzyszyć partnerce w szpitalu z powodu wypadku, co sprawi, że to właśnie nieświadomy niczego Karski będzie przy narodzinach.

Chociaż w 1919. odcinku panowie nadal nie poznają faktów, moment po narodzinach, gdy opadną pierwsze emocje, będzie mógł okazać się przełomowy. A widzowie w tym momencie będą mogli zacząć zastanawiać się, czy presja psychiczna w końcu złamie Kasię i skłoni ją do szczerości wobec byłego męża. Tym bardziej, że detektyw wciąż nie będzie wiedział, że jego największe marzenie się spełniło, a Mariusz buduje swoją przyszłość na iluzji.

Paulina Lasota zdradza kulisy. Ślub Kasi i Mariusza w "M jak miłość"

Wszystko wskazuje na to, że przełom w sprawie ojcostwa nie nastąpi szybko. Aktorka wcielająca się w rolę Kasi, Paulina Lasota, udostępniła w mediach społecznościowych fotografię w kreacji ślubnej. Sugeruje to, że ceremonia zaślubin z Mariuszem najpewniej dojdzie do skutku, co oznacza, że lekarka jednak postanowi brnąć w swoją mistyfikację, mimo dręczących ją wątpliwości.

Utrzymanie sekretu wydaje się konieczne dla zachowania relacji z architektem. Mężczyzna znany jest ze swojego wybuchowego temperamentu oraz chorobliwej zazdrości, więc ujawnienie prawdy o Zosi mogłoby doprowadzić do nieprzewidywalnej reakcji. Wiele wskazuje na to, że w omawianym odcinku zarówno Sanocki, jak i Karski wciąż pozostaną nieświadomi rzeczywistego układu sił.

M jak miłość. Tak się zacznie poród Kasi. Jakub będzie przy narodzinach dziecka!