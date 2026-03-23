"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 1004: po zabójstwie młodej kobiety na jaw wychodzą oskarżenia o jej okrucieństwie

Emocje po ostatnim odcinku jeszcze nie opadły, a "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" po raz kolejny dostarczył nam solidnej dawki kryminalnych zagadek i osobistych dramatów. Kłos i Rosa zajęli się wstrząsającą sprawą śmierci kobiety, która spadła z dziesiątego piętra, od razu wykluczając samobójstwo. Śledztwo ujawniło mrożące krew w żyłach szczegóły, w tym ślady tortur, a ofiarą okazała się zaginiona narzeczona biznesmena. Choć mężczyzna utrzymywał, że jej szukał, sprawa nabrała zupełnie nowego wymiaru, gdy przyjaciółka zamordowanej oskarżyła go o brutalny gwałt. Równolegle obserwowaliśmy, jak Rosa walczyła o zdrowie załamanego Głowackiego, który fatalnie znosił pobyt w areszcie. Czego w takim razie możemy spodziewać się po nadchodzących wydarzeniach?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1004 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Kalicka i Rosa zajmą się sprawą morderstwa siedemnastoletniej Natalii Lubomirskiej, której ciało znaleziono w stajni podczas zawodów konnych. Nastolatka zginęła od strzału w tył głowy, a narzędziem zbrodni była rzadko spotykana broń małokalibrowa. Główną podejrzaną staje się jej największa rywalka, Klaudia, która przyznaje się do konfliktu z ofiarą i oskarża ją o znęcanie się nad końmi. Wkrótce na liście potencjalnych sprawców pojawia się również trener zamordowanej, Tomasz Merek, który według świadków zachowywał się wobec niej agresywnie. Równolegle Kalicka bada sprawę samobójstwa pedofila, Gracjana Rodaka, odkrywając jego powiązania z dziennikarzem, który wyciągał od niego szczegóły dawnych zbrodni.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1004 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i nowe zagadki kryminalne. Już wkrótce poznamy dalsze losy wrocławskich śledczych, którzy zmierzą się z wyjątkowo trudnymi sprawami. Widzowie mogą już rezerwować czas na seans pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Najnowszy, 1004. odcinek popularnego serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego fana polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat trzyma w napięciu, prezentując pracę wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pod wodzą niezastąpionego inspektora Edwarda Kubisa, śledczy rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy, od zabójstw po porwania. Każdy odcinek to nowa zagadka i potężna dawka emocji. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)