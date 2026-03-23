"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 121: Serafin odkrywa niepokojące fakty z przeszłości swojego ojca

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" emocje sięgnęły zenitu, a fabuła nabrała naprawdę mrocznego tempa. Maja Osica, po dramatycznym ataku na cmentarzu, powróciła do służby i od razu, wraz z Serafinem, rzuciła się w wir śledztwa dotyczącego Żałobnika – mężczyzny w masce z ludzkiej skóry. Główny trop zaprowadził detektywów do ekscentrycznego fotografa funeralnego, Andrzeja Nowaka, którego kolekcja zdjęć z pogrzebów oraz makabrycznych lalek przyprawiała o dreszcze. To właśnie w jego zbiorach funkcjonariusze rozpoznali Cypriana Dolnego, obecnego na wszystkich pogrzebach kobiet, których ciała później zniknęły, nadając sprawie zupełnie nowy wymiar. W tle tych wydarzeń Serafin opiekował się bezdomnym, który posiadał cenną wiedzę na temat jego ojca. Co przyniesie nam kolejne śledztwo w Trójmieście?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 121 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku detektywi Serafin i Osica zmierzą się z brutalną zbrodnią, gdy na plaży w Orłowie odkryte zostaje ciało Grzegorza Woltera. Mężczyzna posiada liczne obrażenia oraz rany głowy, co wskazuje na wyjątkowo gwałtowny przebieg zdarzeń. Chociaż partnerka ofiary utrzymuje, że nie miał on żadnych wrogów, zeznania sąsiadki i nagrania z monitoringu szybko kierują podejrzenia na Dominika "Diabła" Czerskiego. Ten znany policji recydywista w dniu zabójstwa włamał się do mieszkania Woltera, żądając od niego pieniędzy. Sytuacja komplikuje się, gdy podczas próby zatrzymania osaczony Czerski stawia opór, a dodatkowy wątek osobisty dotknie Serafina, który odkryje niepokojące fakty z przeszłości swojego ojca.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 121 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej kryminalnej zagadki i poznania dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Czas oczekiwania na premierowy epizod dobiega już końca, a twórcy obiecują dawkę niezapomnianych emocji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w Trójmieście. Emisja 121. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma widzów w napięciu, śledząc losy elitarnej jednostki policji walczącej z przestępczością zorganizowaną. Akcja skupia się na grupie dowodzonej przez nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego, która rozpracowuje siatkę kryminalną kontrolującą gdański port. Funkcjonariusze często muszą działać na granicy prawa, aby dorównać brutalnością swoim przeciwnikom, co sprawia, że każda sprawa jest nieprzewidywalna. Widzowie doceniają serial za dynamiczną akcję i złożone postacie. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)