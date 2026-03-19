"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 1003: Kłos i Rosa mierzą się z makabryczną zagadką śmierci kobiety

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając śledczych w wir skomplikowanej sprawy. Kalicka i Walczak zajęli się brutalnym pobiciem Daniela Mareckiego, sprzedawcy asortymentu kuchennego, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. W kręgu podejrzanych znaleźli się oszukany klient Feliks oraz Torbicki, były informatyk z bolesną rodzinną historią w tle, jednak żaden z nich nie przyznał się do winy. Sytuację dodatkowo skomplikowało anonimowe zgłoszenie, a równolegle Kalicka kontynuowała tropienie Gracjana Rodaka, którego w szpitalu odwiedził tajemniczy znajomy. Ostatnie wydarzenia pozostawiły więcej pytań niż odpowiedzi, podsycając ciekawość widzów. Z jakimi wyzwaniami śledczy zmierzą się tym razem?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1003 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku duet detektywów, Kłos i Rosa, zmierzy się z makabryczną zagadką śmierci kobiety, której ciało znaleziono po upadku z dziesiątego piętra. Śledczy bardzo szybko wykluczają samobójstwo, a ich podejrzenia potwierdzają niepokojące dowody na miejscu zbrodni, takie jak ślady krwi oraz specjalnie wygłuszone pomieszczenie, sugerujące tortury. Wkrótce okazuje się, że ofiarą jest Alicja Czerniakowska, zaginiona narzeczona biznesmena Marcela Korzeniowskiego. Mężczyzna utrzymuje, że bezskutecznie jej szukał, jednak sprawa przybiera nieoczekiwany obrót, gdy przyjaciółka Alicji oskarża go o brutalny gwałt. Równolegle do wstrząsającego śledztwa, Rosa toczy prywatną walkę o zdrowie Głowackiego, który fatalnie znosi pobyt w areszcie.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1003 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani wrocławskich śledczych z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod. Nadchodząca sprawa zapowiada się niezwykle intrygująco i z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów, którzy chcą poznać dalsze losy bohaterów. Aby nie przegapić rozwiązania nowej kryminalnej zagadki, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 1003. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, dostarczając widzom solidnej dawki kryminalnych emocji. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, którą próbują rozwikłać niezawodne zespoły śledczych z wrocławskiej komendy. Pod czujnym okiem inspektora Edwarda Kubisa, policjanci codziennie stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom. To właśnie dynamika między bohaterami i trzymające w napięciu dochodzenia sprawiają, że tak chętnie wracamy przed ekrany. Obsada tego serialu to m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)