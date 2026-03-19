"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 120: Serafin opiekuje się bezdomnym mężczyzną, który twierdzi, że posiada informacje o jego ojcu

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, w którym brutalna zbrodnia przeplatała się z osobistymi dramatami bohaterów. Głównym wątkiem stało się makabryczne morderstwo właściciela ubojni, Witolda Panczewskiego, którego ciało poddano archaicznej torturze znanej jako "krwawy orzeł". Dąbek i Gzymski szybko ustalili, że denat miał na sumieniu wykorzystywanie nielegalnych imigrantów, co skierowało podejrzenia na niedawno zwolnionego i skonfliktowanego z nim Sergieja Marsowa. Próba zatrzymania podejrzanego, który wcześniej groził Panczewskiemu śmiercią, zakończyła się dynamiczną i niebezpieczną strzelaniną. Równocześnie Damian musiał mierzyć się z nieustępliwym prokuratorem Jurgielem, który wywierał na niego presję, by udowodnić winę Ani w sprawie śmierci jej babki. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, jakie konsekwencje przyniosą otwarte sprawy i nowe konflikty.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 120 - streszczenie

Po dramatycznym ataku na cmentarzu, Maja Osica wraca do pracy, by rzucić się w wir kolejnego, mrożącego krew w żyłach śledztwa. Wspólnie z Serafinem podejmuje próbę zidentyfikowania i schwytania tajemniczego Żałobnika, przestępcy ukrywającego twarz za makabryczną maską z ludzkiej skóry. Ślady prowadzą detektywów do Andrzeja Nowaka, ekscentrycznego etnografa i fotografa funeralnego, którego pasją jest kolekcjonowanie zdjęć z ceremonii pogrzebowych oraz upiornych lalek żałobnych. Podczas analizy jego nietypowych zbiorów, policjanci trafiają na wizerunek Cypriana Dolnego – mężczyzny, który był obecny na każdym pogrzebie kobiety, której ciało następnie zniknęło. W tle tej skomplikowanej sprawy, Serafin mierzy się z własną przeszłością, opiekując się bezdomnym mężczyzną, który twierdzi, że posiada informacje o jego ojcu.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 120 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i kryminalnych zagadek, które przygotowali dla nich twórcy. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, kontynuując wątek Żałobnika i rzucając nowe światło na prywatne sprawy bohaterów. Widzowie zastanawiają się, czy uda się w końcu schwytać nieuchwytnego mordercę i jakie tajemnice skrywa przeszłość ojca Serafina. Najnowszy, 120. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać się od ekranu. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, która stawia czoła najgroźniejszym przestępcom zorganizowanym w Trójmieście, od handlarzy narkotyków po siatki przemytników ludzi. Pod dowództwem nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego, funkcjonariusze często muszą balansować na granicy prawa, by dopaść brutalnych kryminalistów. To opowieść o tym, że schwytanie jednego sprawcy to dopiero początek drogi do rozbicia całej mafijnej struktury. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)