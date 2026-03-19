"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 120: Serafin opiekuje się bezdomnym mężczyzną, który twierdzi, że posiada informacje o jego ojcu

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, w którym brutalna zbrodnia przeplatała się z osobistymi dramatami bohaterów. Głównym wątkiem stało się makabryczne morderstwo właściciela ubojni, Witolda Panczewskiego, którego ciało poddano archaicznej torturze znanej jako "krwawy orzeł". Dąbek i Gzymski szybko ustalili, że denat miał na sumieniu wykorzystywanie nielegalnych imigrantów, co skierowało podejrzenia na niedawno zwolnionego i skonfliktowanego z nim Sergieja Marsowa. Próba zatrzymania podejrzanego, który wcześniej groził Panczewskiemu śmiercią, zakończyła się dynamiczną i niebezpieczną strzelaniną. Równocześnie Damian musiał mierzyć się z nieustępliwym prokuratorem Jurgielem, który wywierał na niego presję, by udowodnić winę Ani w sprawie śmierci jej babki. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, jakie konsekwencje przyniosą otwarte sprawy i nowe konflikty.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 120 - streszczenie
Po dramatycznym ataku na cmentarzu, Maja Osica wraca do pracy, by rzucić się w wir kolejnego, mrożącego krew w żyłach śledztwa. Wspólnie z Serafinem podejmuje próbę zidentyfikowania i schwytania tajemniczego Żałobnika, przestępcy ukrywającego twarz za makabryczną maską z ludzkiej skóry. Ślady prowadzą detektywów do Andrzeja Nowaka, ekscentrycznego etnografa i fotografa funeralnego, którego pasją jest kolekcjonowanie zdjęć z ceremonii pogrzebowych oraz upiornych lalek żałobnych. Podczas analizy jego nietypowych zbiorów, policjanci trafiają na wizerunek Cypriana Dolnego – mężczyzny, który był obecny na każdym pogrzebie kobiety, której ciało następnie zniknęło. W tle tej skomplikowanej sprawy, Serafin mierzy się z własną przeszłością, opiekując się bezdomnym mężczyzną, który twierdzi, że posiada informacje o jego ojcu.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 120 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i kryminalnych zagadek, które przygotowali dla nich twórcy. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, kontynuując wątek Żałobnika i rzucając nowe światło na prywatne sprawy bohaterów. Widzowie zastanawiają się, czy uda się w końcu schwytać nieuchwytnego mordercę i jakie tajemnice skrywa przeszłość ojca Serafina. Najnowszy, 120. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać się od ekranu. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, która stawia czoła najgroźniejszym przestępcom zorganizowanym w Trójmieście, od handlarzy narkotyków po siatki przemytników ludzi. Pod dowództwem nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego, funkcjonariusze często muszą balansować na granicy prawa, by dopaść brutalnych kryminalistów. To opowieść o tym, że schwytanie jednego sprawcy to dopiero początek drogi do rozbicia całej mafijnej struktury. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)