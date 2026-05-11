Egzamin ósmoklasisty 2026 wyciekł do sieci? Tego od samego rana szukają uczniowie w internecie

Egzamin ósmoklasisty 2026 startuje – a sieć już płonie od spekulacji
Choć egzamin ósmoklasisty z polskiego rusza w poniedziałek, 11 maja o godz. 9:00 i trwa aż 150 minut, wielu uczniów zaczęło „przygotowania” dużo wcześniej – od nerwowego odświeżania mediów społecznościowych. Liczą, że trafią na cudowną podpowiedź, która zdradzi temat wypracowania lub treść zadań.
Problem w tym, że większość takich „sensacji” to zwykłe pułapki. Fałszywe screeny, podejrzane linki i konta podszywające się pod CKE to codzienność w dniu egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna od lat podkreśla, że prawdziwe arkusze nie wyciekają wcześniej, a osoby oferujące „pewne przecieki” najczęściej próbują wyłudzić dane lub pieniądze.
Co może pojawić się w arkuszu? Uczniowie mają swoje typy
W internetowych dyskusjach dominują dwa tytuły, które wracają jak bumerang:
- „Dziady”
- „Balladyna”
To właśnie te lektury uczniowie najczęściej wskazują jako potencjalną podstawę do wypracowania. W poprzednich latach CKE chętnie sięgała po klasykę, więc typy wydają się logiczne – choć oczywiście niczego nie da się przewidzieć na pewno.
Jak wygląda arkusz CKE z jęz. polskiego? Dwa etapy, dwa różne zadania
Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części:
1. Praca z tekstami
W pierwszym segmencie uczniowie analizują:
- tekst literacki – może to być wiersz, fragment epiki lub dramat,
- tekst nieliteracki – np. popularnonaukowy, naukowy lub publicystyczny.
Pytania sprawdzają rozumienie, interpretację i umiejętność analizy.
2. Wypracowanie – wybór jednego z dwóch tematów
Druga część to klasyczne zadanie pisemne. Do wyboru są:
- temat twórczy (np. opowiadanie),
- temat argumentacyjny (np. przemówienie, rozprawka, artykuł).
W pracy trzeba odwołać się do lektury obowiązkowej oraz innych wybranych utworów. Minimalna długość to 200 słów.
Dlaczego przecieki to ślepa uliczka?
Choć pokusa jest ogromna, nauczyciele i specjaliści powtarzają jedno: przecieki nie istnieją. Najczęściej są to:
- próby oszustwa,
- wyłudzenia loginów i haseł,
- fałszywe konta podszywające się pod CKE.
Warto też pamiętać, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie jedynie przy rekrutacji do szkoły średniej – nie decyduje o ukończeniu podstawówki.
Kiedy wyniki?
Na oficjalne rezultaty uczniowie poczekają do 3 lipca 2026 r. Wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie z polskim, matematyką i językiem obcym.