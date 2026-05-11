Egzamin ósmoklasisty 2026 wyciekł do sieci? Tego od samego rana szukają uczniowie w internecie

Egzamin ósmoklasisty 2026 startuje – a sieć już płonie od spekulacji

Choć egzamin ósmoklasisty z polskiego rusza w poniedziałek, 11 maja o godz. 9:00 i trwa aż 150 minut, wielu uczniów zaczęło „przygotowania” dużo wcześniej – od nerwowego odświeżania mediów społecznościowych. Liczą, że trafią na cudowną podpowiedź, która zdradzi temat wypracowania lub treść zadań.

Problem w tym, że większość takich „sensacji” to zwykłe pułapki. Fałszywe screeny, podejrzane linki i konta podszywające się pod CKE to codzienność w dniu egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna od lat podkreśla, że prawdziwe arkusze nie wyciekają wcześniej, a osoby oferujące „pewne przecieki” najczęściej próbują wyłudzić dane lub pieniądze.

Co może pojawić się w arkuszu? Uczniowie mają swoje typy

W internetowych dyskusjach dominują dwa tytuły, które wracają jak bumerang:

„Dziady”

„Balladyna”

To właśnie te lektury uczniowie najczęściej wskazują jako potencjalną podstawę do wypracowania. W poprzednich latach CKE chętnie sięgała po klasykę, więc typy wydają się logiczne – choć oczywiście niczego nie da się przewidzieć na pewno.

Jak wygląda arkusz CKE z jęz. polskiego? Dwa etapy, dwa różne zadania

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części:

1. Praca z tekstami

W pierwszym segmencie uczniowie analizują:

tekst literacki – może to być wiersz, fragment epiki lub dramat,

tekst nieliteracki – np. popularnonaukowy, naukowy lub publicystyczny.

Pytania sprawdzają rozumienie, interpretację i umiejętność analizy.

2. Wypracowanie – wybór jednego z dwóch tematów

Druga część to klasyczne zadanie pisemne. Do wyboru są:

temat twórczy (np. opowiadanie),

temat argumentacyjny (np. przemówienie, rozprawka, artykuł).

W pracy trzeba odwołać się do lektury obowiązkowej oraz innych wybranych utworów. Minimalna długość to 200 słów.

Dlaczego przecieki to ślepa uliczka?

Choć pokusa jest ogromna, nauczyciele i specjaliści powtarzają jedno: przecieki nie istnieją. Najczęściej są to:

próby oszustwa,

wyłudzenia loginów i haseł,

fałszywe konta podszywające się pod CKE.

Warto też pamiętać, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie jedynie przy rekrutacji do szkoły średniej – nie decyduje o ukończeniu podstawówki.

Kiedy wyniki?

Na oficjalne rezultaty uczniowie poczekają do 3 lipca 2026 r. Wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie z polskim, matematyką i językiem obcym.

