Matura z matematyki rozszerzonej 2026 - co na egzaminie? Zadania i rozwiązania [11.05.2026]

Matura matematyka rozszerzona 2026: Arkusze CKE i proponowane rozwiązania
Egzamin rozpoczyna się w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 9:00 i potrwa równe 180 minut. Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze z zadaniami, znajdziesz je bezpośrednio w tym artykule. Oprócz tego, nasi eksperci na bieżąco przygotują propozycje odpowiedzi i pełne rozwiązania do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik jeszcze przed otrzymaniem oficjalnych świadectw. Odświeżaj tę stronę po godzinie 14:00 w dniu egzaminu, by być na bieżąco!
Co pojawi się na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2026 roku?
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), matura z matematyki poziom rozszerzony 2026 jest przeprowadzana w tzw. Formule 2023. Oznacza to, że arkusz sprawdza przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, a nie tylko schematyczne podstawianie do wzorów. Za prawidłowe rozwiązanie całego arkusza można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Jakiego rodzaju poleceń możesz się spodziewać?
- Zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru): Stanowią mniejszą część arkusza. Sprawdzają szybkie rozumowanie i znajomość podstawowych własności funkcji czy figur.
- Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi: Są wyceniane zazwyczaj na 2 lub 3 punkty. Wymagają zapisania pełnego toku rozumowania. Często są to dowody algebraiczne (np. wykazywanie podzielności) lub geometryczne.
- Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi: To najbardziej wymagające i najwyżej punktowane zadania (od 4 do nawet 6 punktów). Aby je rozwiązać, często trzeba połączyć wiedzę z kilku różnych działów matematyki. W tej sekcji niemal zawsze pojawia się zadanie optymalizacyjne z wykorzystaniem pochodnej.
Warto pamiętać, że w zadaniach otwartych egzaminatorzy CKE oceniają nie tylko sam wynik końcowy, ale cały logiczny ciąg zapisanego rozumowania. Nawet jeśli popełnisz drobny błąd rachunkowy, możesz otrzymać punkty za poprawnie obraną metodę.
Kluczowe działy i pewniaki maturalne. Co trzeba powtórzyć?
Analiza arkuszy z ubiegłych lat pozwala wytypować pewne grupy zagadnień, które regularnie sprawdzają wiedzę abiturientów. Aby z sukcesem napisać egzamin, Twoje przygotowania powinny uwzględniać przede wszystkim:
- Rachunek różniczkowy: Obliczanie pochodnych funkcji, wyznaczanie równania stycznej do wykresu oraz zadania na optymalizację to absolutny fundament rozszerzenia.
- Geometria analityczna i planimetria: Badanie wzajemnego położenia prostych i okręgów, wykorzystywanie wektorów, a także biegłe posługiwanie się twierdzeniem sinusów i cosinusów w trójkątach i czworokątach.
- Równania i nierówności: Szczególną uwagę należy zwrócić na równania trygonometryczne, wielomianowe, wymierne oraz te zawierające wartość bezwzględną (również z parametrem).
- Kombinatoryka i prawdopodobieństwo: Typowe zadania obejmują klasyczny rachunek prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe oraz schemat Bernoulliego.
- Ciągi: Obliczanie granic ciągów, a także zadania łączące własności ciągów arytmetycznych i geometrycznych w jednym układzie równań.
Praktyczne porady: co wolno zabrać na egzamin?
Dobre przygotowanie merytoryczne to jedno, ale na salę egzaminacyjną musisz wejść również z odpowiednim wyposażeniem. Pamiętaj, że podstawą dopuszczenia do matury jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). CKE ściśle określa, co można mieć na stoliku:
- Długopis z czarnym tuszem: To jedyny dozwolony przybór do zapisywania rozwiązań. Upewnij się, że masz przy sobie zapasowy egzemplarz.
- Kalkulator prosty: Niezastąpiony przy obliczeniach. Pozwala na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, wyciąganie pierwiastków i obliczanie procentów.
- Linijka i cyrkiel: Niezbędne do sporządzania czytelnych rysunków pomocniczych. Uwaga: możesz naszkicować rysunek ołówkiem, ale pamiętaj, aby ostateczne linie i wszystkie oznaczenia poprawić czarnym długopisem. Skanery OKE mogą nie odczytać śladu grafitu.
- Tablice matematyczne (Wybrane wzory matematyczne): Zostaną Ci udostępnione przez szkołę na czas trwania egzaminu. Warto zapoznać się z ich układem dużo wcześniej, aby w trakcie matury nie tracić cennego czasu na wertowanie stron w poszukiwaniu potrzebnego wzoru.