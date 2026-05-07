"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 148

Trójmiejskie ulice rzadko bywają spokojne, co doskonale pokazały ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto". Patrycja oraz Maksym mierzyli się z wyjątkowo brutalnym porwaniem Kamila Dąbrowskiego, który po dotkliwym pobiciu został wywieziony nieznaną furgonetką pod osłoną nocy. Główne podejrzenia natychmiast padły na Jacka Ołowca, zdradzonego męża oraz właściciela komisu, będącego jednocześnie wspólnikiem ofiary. Mężczyzna stanowczo wypierał się winy, tłumacząc śledczym, że feralny samochód wynajął komuś zupełnie obcemu. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy do policjantów trafiło nagranie z uwięzionym w kontenerze Kamilem, co zapoczątkowało rozpaczliwy wyścig z uciekającym czasem. Po tak intensywnym śledztwie pora sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 148 - streszczenie

Śmierć Jerzego Poruty pod hostelem dla kolumbijskich imigrantów staje się początkiem skomplikowanego śledztwa. Ofiara była liderem straży sąsiedzkiej o ksenofobicznych poglądach, co od razu kieruje uwagę mundurowych na młodego Kolumbijczyka imieniem Ortega. Mężczyzna ten nie krył wcześniej swojej niechęci do Poruty i otwarcie mu groził, co czyni go głównym podejrzanym. Policjanci trafiają na ślad Natalii, partnerki Ortegi, która desperacko usiłuje ukryć dokumenty należące do ukochanego. Sytuacja zaognia się, gdy wytypowany sprawca rzuca się do ucieczki w momencie próby zatrzymania przez służby. W tym samym czasie w Trójmieście melduje się groźny przestępca, który szuka odwetu za brutalną śmierć swojego wspólnika, Świra.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 148 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani kryminalnych zagadek z pewnością nie chcą przegapić kolejnego spotkania z elitarną jednostką policji. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zarezerwować sobie czas w połowie maja. Rozwiązywanie mrocznych spraw na ekranie potrafi wciągnąć przed ekrany na dłuższy czas. Kolejna odsłona przygód bohaterów zostanie zaprezentowana już w najbliższy czwartek. Emisja 148. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 14 maja 2026 o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne historie o rozbijaniu grup przestępczych, to ten serial jest stworzony właśnie dla was. Śledzimy tu losy grupy specjalistów pod wodzą charyzmatycznego "Musashiego", którzy nie boją się ryzykownych akcji w gdańskim porcie. Narkotyki, przemyt i trudne wybory moralne to tutaj codzienność, a bohaterowie często balansują na granicy prawa. Całość utrzymana jest w dynamicznym tempie, które nie pozwala na nudę podczas seansu. W serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)