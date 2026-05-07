"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1031

Wrocławscy detektywi rzadko mają spokojne dni, co doskonale potwierdziły ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Śledczy musieli zmierzyć się z zagadką śmierci Ryszarda Woźniaka, właściciela sklepu z militariami, którego ciało odnaleziono w zapomnianych wojennych ruinach. Jagiełło i Kujawińska szybko ustalili, że ofiara była skonfliktowana ze wspólnikiem, a motywem zbrodni mogły okazać się zdefraudowane pieniądze. Mężczyzna miał przeznaczać te środki na poszukiwania dawnego depozytu, o którym dowiedział się z pamiętnika dziadka przy wsparciu historyka Kasprowicza. Cała sprawa nabrała zupełnie nowego wymiaru, gdy funkcjonariusze połączyli to morderstwo z ciałami dwóch mężczyzn ze wsi zniszczonej w 1997 roku. Warto zatem sprawdzić, jakie wyzwania czekają zespół w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1031 - streszczenie

W garażu dochodzi do tragicznego odkrycia ciała Mateusza Pawlaka, który na co dzień pracował jako nauczyciel i pasjonował się sportem. Mężczyzna zginął od uderzenia metalowym trzpieniem, a wcześniej prawdopodobnie brał udział w szarpaninie z napastnikiem. Córka ofiary wskazuje policji możliwy motyw zbrodni, oskarżając swoją matkę o potajemny romans z Janem Wiśliczem. Ten ostatni jest wspólnikiem Pawlaka i posiada kryminalną przeszłość, co od razu stawia go w kręgu głównych podejrzanych. Podczas zbierania dowodów Rosa i Walczak trafiają na nagranie, na którym widać agresywne zachowanie zamordowanego wobec jednej z uczennic. Okazuje się, że ojciec dziewczyny groził wcześniej nauczycielowi, co stanowi dla śledczych kolejny istotny trop w tej sprawie. Jednocześnie Rosa angażuje się w prywatną grę, udając związek z Dominiką, aby w ten sposób dotrzeć do jej ojca.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1031 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki tej popularnej produkcji kryminalnej regularnie przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych rozwiązaniami mrocznych zagadek z Wrocławia. Jeśli nie chcecie przegapić rozwoju wydarzeń w zespole inspektora Kubisa, warto zarezerwować sobie czas wolny wieczorem w połowie maja. Produkcja jest emitowana na znanej antenie, dzięki czemu każdy może śledzić postępy w śledztwach prowadzonych przez mundurowych. Premierowa emisja 1031. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się 14 maja 2026 o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten wrocławski serial kryminalny od lat cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki dynamicznym historiom i ciekawym postaciom policjantów. Pod twardą ręką inspektora Edwarda Kubisa funkcjonariusze zajmują się najpoważniejszymi sprawami, od brutalnych morderstw po skomplikowane napady. Każdy zespół ma swój unikalny styl pracy, co pozwala na oglądanie różnorodnych metod dochodzeniowych i technicznych wykorzystywanych w terenie. Oprócz śledztw na ekranie widzimy też, jak członkowie wydziału radzą sobie z codziennymi wyzwaniami i osobistymi perypetiami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)