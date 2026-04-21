"Gliniarze": streszczenie odcinka 1193

Ostatnio na ekranach działo się naprawdę sporo, a najnowszy odcinek serialu "Gliniarze" przyniósł brutalną dawkę akcji, która mocno wstrząsnęła podwarszawską okolicą. Wszystko zaczęło się od dramatycznych wydarzeń z udziałem Małgorzaty, kuzynki Adama, która podczas pełnienia służby jako ratowniczka padła ofiarą bezwzględnego ataku. Kobieta oraz jej kolega z pracy jedynie cudem uniknęli najgorszego, a mężczyzna, któremu próbowali pomóc, okazał się powiązany z mrocznym światem zorganizowanej przestępczości. Adam i Olga natychmiast ruszyli tym tropem, co zaprowadziło ich prosto do rosyjskiej mafii działającej w jednej z podwarszawskich miejscowości. Spotkanie z przestępcami zakończyło się niezwykle niebezpieczną konfrontacją, stawiając funkcjonariuszy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Po tak mocnym uderzeniu warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1193 - streszczenie

Natalia i Kuba stają przed wyzwaniem rozwiązania sprawy brutalnego okaleczenia właściciela sklepu ze sprzętem sportowym. Mężczyzna, który na skutek ataku został pozbawiony wzroku, jest przekonany, że za napadem stoi jego rynkowy rywal, znany z wcześniejszych gróźb. W trakcie gromadzenia dowodów policjanci trafiają na trop świadczący o tym, że podejrzany przedsiębiorca zajmuje się handlem sterydami. Sytuacja na komendzie również staje się napięta, gdy niespodziewanie zjawia się tam Irena. Tymczasem Robert Szwarc otrzymuje poufne informacje o tym, że Biuro Spraw Wewnętrznych planuje przeprowadzenie kontroli w jego jednostce.

"Gliniarze" odc. 1193 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Popularny serial kryminalny o pracy warszawskich policjantów od lat przyciąga przed ekrany stałą grupę odbiorców, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne śledztwa. Produkcja ta stała się nieodłącznym elementem popołudniowej ramówki, a losy bohaterów można śledzić regularnie w dni powszednie. Premiera najnowszej odsłony przygód Kuby i Natalii zbliża się wielkimi krokami, więc warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek 1193 zostanie wyemitowany w Polsacie 28 kwietnia 2026 o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten codzienny serial to gratka dla wszystkich, którzy lubią dynamiczne historie policyjne rozgrywające się w sercu stolicy. Możecie tu zobaczyć pracę najtwardszych detektywów, którzy codziennie ryzykują życie, by dopaść brutalnych przestępców i rozwiązać najbardziej zagmatwane zagadki. Każdy epizod pokazuje inne, mroczne oblicze miasta, gdzie ostatecznie liczy się spryt oraz inteligencja funkcjonariuszy. W serialu występują między innymi tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)