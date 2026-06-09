Zatrzymanie w Białej Podlaskiej. Policja przejęła 7,5 kg narkotyków i 220 tys. zł

Wielka akcja policji w Białej Podlaskiej. 44-latek w rękach kryminalnych

Skoordynowana akcja policjantów z Białej Podlaskiej oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji przyniosła potężny cios w lokalny rynek narkotykowy. Funkcjonariusze działali na podstawie wcześniejszych ustaleń, które wskazywały, że 44-letni mieszkaniec miasta może być w posiadaniu nielegalnych substancji. Zatrzymanie w Białej Podlaskiej było efektem precyzyjnie zaplanowanych działań operacyjnych. Mężczyzna został kompletnie zaskoczony przez policjantów i nie miał szans na ucieczkę ani ukrycie dowodów przestępczej działalności.

Ponad 7,5 kg narkotyków i 220 tys. zł w gotówce. Co znaleziono u 44-latka?

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania, garażu oraz samochodu należącego do 44-latka, przypuszczenia policjantów w pełni się potwierdziły. Kryminalni znaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad 7,5 kilograma narkotyków, wśród których znajdowała się amfetamina, mefedron oraz marihuana. To jednak nie wszystko, ponieważ w trakcie czynności funkcjonariusze natrafili również na gotówkę w kwocie blisko 220 tysięcy złotych. W działaniach brał udział specjalnie wyszkolony pies służbowy, którego zadaniem było precyzyjne wskazanie miejsc ukrycia nielegalnych substancji.

Zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków i tymczasowy areszt

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy nie pozostawiał żadnych wątpliwości. 44-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli znalezioną przy nim gotówkę. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, po zapoznaniu się z wnioskiem policji i prokuratury, podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyźnie grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności, a najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Źródło: Policja.pl