Zatrzymanie na dworcu w Gdańsku. 23-latek miał w telefonie pornografię dziecięcą

Zatrzymanie na dworcu w Gdańsku. Wszystko zaczęło się od jednego zgłoszenia

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które otrzymali policjanci z komisariatu w gdańskim Śródmieściu. Dotyczyło ono młodego mężczyzny, którego niepokojące zachowanie na jednym z peronów dworca Gdańsk Główny wzbudziło obawy świadków. Według relacji, 23-latek stał niebezpiecznie blisko krawędzi torowiska, co mogło stanowić zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Patrol policji, który natychmiast przybył na miejsce, w pierwszej kolejności zadbał o bezpieczeństwo mężczyzny, odprowadzając go w spokojne miejsce z dala od peronu.

Szokujące odkrycie w telefonie. Posiadał pornografię z udziałem małoletnich

Podczas rozmowy z policjantami na jaw wyszedł prawdziwy, szokujący powód interwencji. W trakcie kontroli telefonu 23-latka funkcjonariusze dokonali wstrząsającego odkrycia, znajdując w pamięci urządzenia zdjęcia i filmy o charakterze pornograficznym z udziałem osób małoletnich. W związku z podejrzeniem popełnienia poważnego przestępstwa, mieszkaniec Głogowa został natychmiast zatrzymany. Mężczyznę przewieziono do jednostki policji, gdzie rozpoczęto dalsze czynności procesowe w tej sprawie.

Areszt dla 23-latka. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

Sprawą zajął się prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, który po zapoznaniu się z materiałem dowodowym złożył wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. We wtorek, 9 czerwca 2026 roku, gdański sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-latka na okres trzech miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Zgodnie z kodeksem karnym, za tego typu przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl