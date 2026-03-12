"Sortownia", odcinek 3: Olga odkrywa niepokojącą prawidłowość. Na jej dyżurach z Wolińskim rośnie liczba zgonów

Redakcja Eska Cinema
2026-03-12 9:32

Przed nami 3. odcinek serialu 'Sortownia', w którym atmosfera na SOR-ze gęstnieje z minuty na minutę! Olga zaczyna podejrzewać, że seria zgonów na jej dyżurze to nie przypadek, a Jacek bierze na celownik pewnego terapeutę. Spodziewajcie się również niespodziewanego powrotu i brutalnych porachunków w świecie warszawskich klubów.

Zanim spojrzymy w przyszłość, przypomnijmy sobie, ile emocji dostarczył nam ostatni odcinek "Sortowni". Po dramatycznych wydarzeniach z udziałem pijanego kierowcy, Jacek uważnie obserwował swoje otoczenie, wyraźnie czując ciężar ostatnich przeżyć. Zmęczenie pracą i monotonią codzienności dopadło z kolei Nicole i Igora, a kobieta uznała, że nadszedł czas na radykalne zmiany. Równolegle Justyna wpadła w wir imprez z nowo poznanymi znajomymi, co niestety skończyło się tragicznie, gdy jeden z nich przedawkował i trafił na SOR. To właśnie tam jej drogi skrzyżowały się z Jackiem, który w tym samym czasie musiał zająć się przypadkiem wyjątkowo agresywnego mężczyzny. Napięcie wyraźnie wzrosło, więc czego możemy spodziewać się po kolejnym epizodzie?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sortownia" odc. 3 - streszczenie

Trzeci odcinek serialu "Sortownia" przyniesie wiele napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W szpitalu Jacek będzie musiał tłumaczyć się policjantom w sprawie agresywnego pacjenta. Jego koleżanka, doktor Olga, zacznie nabierać podejrzeń co do gwałtownego wzrostu liczby zgonów na jej wspólnych dyżurach z Wolińskim. W międzyczasie Nicole spróbuje odmienić swoje życie i uda się na rozmowę o nową pracę, a do dramatycznych wydarzeń dojdzie w klubie go-go, gdzie właściciel lokalu, Wiktor, pobije jedną z dziewczyn. Jacek natomiast zacznie bacznie obserwować i śledzić Roberta, terapeutę i autora książki o traumie, a na SOR-ze ponownie pojawi się Justyna, która będzie chciała spotkać się z Wolińskim.

"Sortownia" odc. 3 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów doktora Wolińskiego i tajemnic szpitalnego oddziału ratunkowego. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie rośnie z każdą chwilą. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszego ciągu tej wciągającej historii, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, trzeci odcinek serialu "Sortownia" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 22:55 na kanale Polsat.

Polecany artykuł:

"Barwy szczęścia", odcinek 3340: walka o Zaciszną trwa! Mieszkańcy pod wodzą Lu…

"Sortownia" - opis serialu i obsada

"Sortownia" to mroczny thriller medyczny, który wciąga widzów w podwójne życie doktora Jacka Wolińskiego. Za dnia jest on szanowanym lekarzem SOR-u ratującym ludzkie życie, ale nocą staje się samozwańczym sędzią i katem. Woliński wymierza sprawiedliwość na własną rękę, eliminując pacjentów, których uważa za największych zbrodniarzy. Serial stawia trudne pytania o granice moralności i prawo do decydowania o czyimś istnieniu. W serialu występują m.in.:

  • Andrzej Chyra (jako doktor Jacek Woliński)
  • Natalia Jędruś (jako Justyna, córka Jacka)
  • Marcin Czarnik (jako Robert Tracz)
  • Olga Goldys (jako Nicole)
  • Jaśmina Polak (jako doktor Olga)
  • Konrad Kąkol (jako Igor, syn Nicole)
  • Mariusz Bonaszewski (jako Wiktor Szmidt)
  • Izabela Dąbrowska (jako pielęgniarka Beata)
  • Kazimierz Mazur (jako aspirant Krzysztof Romanowski)
  • Kamilla Baar (jako Agnieszka, żona Tracza)
Sortownia, odcinek 2: gdy impreza wymyka się spod kontroli, losy Justyny i Jacka krzyżują się na SOR-ze
Galeria zdjęć 9