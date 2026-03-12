"Sortownia", odcinek 3: Olga odkrywa niepokojącą prawidłowość. Na jej dyżurach z Wolińskim rośnie liczba zgonów

Zanim spojrzymy w przyszłość, przypomnijmy sobie, ile emocji dostarczył nam ostatni odcinek "Sortowni". Po dramatycznych wydarzeniach z udziałem pijanego kierowcy, Jacek uważnie obserwował swoje otoczenie, wyraźnie czując ciężar ostatnich przeżyć. Zmęczenie pracą i monotonią codzienności dopadło z kolei Nicole i Igora, a kobieta uznała, że nadszedł czas na radykalne zmiany. Równolegle Justyna wpadła w wir imprez z nowo poznanymi znajomymi, co niestety skończyło się tragicznie, gdy jeden z nich przedawkował i trafił na SOR. To właśnie tam jej drogi skrzyżowały się z Jackiem, który w tym samym czasie musiał zająć się przypadkiem wyjątkowo agresywnego mężczyzny. Napięcie wyraźnie wzrosło, więc czego możemy spodziewać się po kolejnym epizodzie?

"Sortownia" odc. 3 - streszczenie

Trzeci odcinek serialu "Sortownia" przyniesie wiele napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W szpitalu Jacek będzie musiał tłumaczyć się policjantom w sprawie agresywnego pacjenta. Jego koleżanka, doktor Olga, zacznie nabierać podejrzeń co do gwałtownego wzrostu liczby zgonów na jej wspólnych dyżurach z Wolińskim. W międzyczasie Nicole spróbuje odmienić swoje życie i uda się na rozmowę o nową pracę, a do dramatycznych wydarzeń dojdzie w klubie go-go, gdzie właściciel lokalu, Wiktor, pobije jedną z dziewczyn. Jacek natomiast zacznie bacznie obserwować i śledzić Roberta, terapeutę i autora książki o traumie, a na SOR-ze ponownie pojawi się Justyna, która będzie chciała spotkać się z Wolińskim.

"Sortownia" odc. 3 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów doktora Wolińskiego i tajemnic szpitalnego oddziału ratunkowego. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie rośnie z każdą chwilą. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszego ciągu tej wciągającej historii, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, trzeci odcinek serialu "Sortownia" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 22:55 na kanale Polsat.

"Sortownia" - opis serialu i obsada

"Sortownia" to mroczny thriller medyczny, który wciąga widzów w podwójne życie doktora Jacka Wolińskiego. Za dnia jest on szanowanym lekarzem SOR-u ratującym ludzkie życie, ale nocą staje się samozwańczym sędzią i katem. Woliński wymierza sprawiedliwość na własną rękę, eliminując pacjentów, których uważa za największych zbrodniarzy. Serial stawia trudne pytania o granice moralności i prawo do decydowania o czyimś istnieniu. W serialu występują m.in.:

Andrzej Chyra (jako doktor Jacek Woliński)

Natalia Jędruś (jako Justyna, córka Jacka)

Marcin Czarnik (jako Robert Tracz)

Olga Goldys (jako Nicole)

Jaśmina Polak (jako doktor Olga)

Konrad Kąkol (jako Igor, syn Nicole)

Mariusz Bonaszewski (jako Wiktor Szmidt)

Izabela Dąbrowska (jako pielęgniarka Beata)

Kazimierz Mazur (jako aspirant Krzysztof Romanowski)

Kamilla Baar (jako Agnieszka, żona Tracza)