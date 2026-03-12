"Sortownia", odcinek 3: Olga odkrywa niepokojącą prawidłowość. Na jej dyżurach z Wolińskim rośnie liczba zgonów

Spis treści
Zanim spojrzymy w przyszłość, przypomnijmy sobie, ile emocji dostarczył nam ostatni odcinek "Sortowni". Po dramatycznych wydarzeniach z udziałem pijanego kierowcy, Jacek uważnie obserwował swoje otoczenie, wyraźnie czując ciężar ostatnich przeżyć. Zmęczenie pracą i monotonią codzienności dopadło z kolei Nicole i Igora, a kobieta uznała, że nadszedł czas na radykalne zmiany. Równolegle Justyna wpadła w wir imprez z nowo poznanymi znajomymi, co niestety skończyło się tragicznie, gdy jeden z nich przedawkował i trafił na SOR. To właśnie tam jej drogi skrzyżowały się z Jackiem, który w tym samym czasie musiał zająć się przypadkiem wyjątkowo agresywnego mężczyzny. Napięcie wyraźnie wzrosło, więc czego możemy spodziewać się po kolejnym epizodzie?
"Sortownia" odc. 3 - streszczenie
Trzeci odcinek serialu "Sortownia" przyniesie wiele napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W szpitalu Jacek będzie musiał tłumaczyć się policjantom w sprawie agresywnego pacjenta. Jego koleżanka, doktor Olga, zacznie nabierać podejrzeń co do gwałtownego wzrostu liczby zgonów na jej wspólnych dyżurach z Wolińskim. W międzyczasie Nicole spróbuje odmienić swoje życie i uda się na rozmowę o nową pracę, a do dramatycznych wydarzeń dojdzie w klubie go-go, gdzie właściciel lokalu, Wiktor, pobije jedną z dziewczyn. Jacek natomiast zacznie bacznie obserwować i śledzić Roberta, terapeutę i autora książki o traumie, a na SOR-ze ponownie pojawi się Justyna, która będzie chciała spotkać się z Wolińskim.
"Sortownia" odc. 3 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów doktora Wolińskiego i tajemnic szpitalnego oddziału ratunkowego. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie rośnie z każdą chwilą. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszego ciągu tej wciągającej historii, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, trzeci odcinek serialu "Sortownia" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 22:55 na kanale Polsat.
"Sortownia" - opis serialu i obsada
"Sortownia" to mroczny thriller medyczny, który wciąga widzów w podwójne życie doktora Jacka Wolińskiego. Za dnia jest on szanowanym lekarzem SOR-u ratującym ludzkie życie, ale nocą staje się samozwańczym sędzią i katem. Woliński wymierza sprawiedliwość na własną rękę, eliminując pacjentów, których uważa za największych zbrodniarzy. Serial stawia trudne pytania o granice moralności i prawo do decydowania o czyimś istnieniu. W serialu występują m.in.:
- Andrzej Chyra (jako doktor Jacek Woliński)
- Natalia Jędruś (jako Justyna, córka Jacka)
- Marcin Czarnik (jako Robert Tracz)
- Olga Goldys (jako Nicole)
- Jaśmina Polak (jako doktor Olga)
- Konrad Kąkol (jako Igor, syn Nicole)
- Mariusz Bonaszewski (jako Wiktor Szmidt)
- Izabela Dąbrowska (jako pielęgniarka Beata)
- Kazimierz Mazur (jako aspirant Krzysztof Romanowski)
- Kamilla Baar (jako Agnieszka, żona Tracza)