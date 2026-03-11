"Akacjowa 38", odc. 838-839 - streszczenie. Co wydarzy się 1 i 2 kwietnia 2026?

"Akacjowa 38" - odcinek 838 - streszczenie

Samuel ma wyrzuty sumienia, że rozdzielenie Diega i Blanki sprawia ból im i ojcu. Arturo przyłapuje Silvię w chwili, kiedy usiłuje otworzyć sejf generała Zavali. Silvia przyznaje, że pracuje dla dworu i usiłuje zapobiec zamachowi na przyszłego króla. Pułkownik nie wierzy jej, ale nie wzywa policji. Diego ostatecznie zrywa z Blancą, która nie wie, że jej ukochany jest przekonany o tym, iż wkrótce umrze.

"Akacjowa 38" odc. 838 - kiedy emisja?

838. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 839 - streszczenie

Lolita jest oburzona, że Antonito i cała rodzina kupują w La Deliciosa towary z przemytu. Inigo przygotowuje ukradkiem mnóstwo chińskich lampionów. Są niespodzianką dla Leonor. Każdy z nich Leonor wypuszcza w powietrze wraz z jednym złym wspomnieniem. Blanca zdecydowanie domaga się od Diega prawdy. Pułkownik Valverde cierpi z powodu Silvii, ale na wszelki wypadek wypytuje generała Zavalę o jego stosunek do przyszłego króla Alfonsa XIII.

"Akacjowa 38" odc. 839 - kiedy emisja?

839. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

