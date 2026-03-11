"Akacjowa 38", odc. 838-839 - streszczenie. Co wydarzy się 1 i 2 kwietnia 2026?

Spis treści
"Akacjowa 38" - odcinek 838 - streszczenie
Samuel ma wyrzuty sumienia, że rozdzielenie Diega i Blanki sprawia ból im i ojcu. Arturo przyłapuje Silvię w chwili, kiedy usiłuje otworzyć sejf generała Zavali. Silvia przyznaje, że pracuje dla dworu i usiłuje zapobiec zamachowi na przyszłego króla. Pułkownik nie wierzy jej, ale nie wzywa policji. Diego ostatecznie zrywa z Blancą, która nie wie, że jej ukochany jest przekonany o tym, iż wkrótce umrze.
"Akacjowa 38" odc. 838 - kiedy emisja?
838. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - odcinek 839 - streszczenie
Lolita jest oburzona, że Antonito i cała rodzina kupują w La Deliciosa towary z przemytu. Inigo przygotowuje ukradkiem mnóstwo chińskich lampionów. Są niespodzianką dla Leonor. Każdy z nich Leonor wypuszcza w powietrze wraz z jednym złym wspomnieniem. Blanca zdecydowanie domaga się od Diega prawdy. Pułkownik Valverde cierpi z powodu Silvii, ale na wszelki wypadek wypytuje generała Zavalę o jego stosunek do przyszłego króla Alfonsa XIII.
"Akacjowa 38" odc. 839 - kiedy emisja?
839. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Elena González - Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco - Carmen Sanjurjo
- Elia Galera - Silvia Reyes
- Pilar Barrera - Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
- César Vea - Cesáreo Villar
- Javi Chou - Martín Enraje
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz