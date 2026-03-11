"Akacjowa 38", odc. 838-839 - streszczenie. Co wydarzy się 1 i 2 kwietnia 2026?

Co wydarzy się w nowych odcinkach "Akacjowej 38"? Jednego możemy być pewni - z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 838 i 839, które zostaną wyemitowane 1 i 2 kwietnia 2026 roku.

"Akacjowa 38" - odcinek 838 - streszczenie

Samuel ma wyrzuty sumienia, że rozdzielenie Diega i Blanki sprawia ból im i ojcu. Arturo przyłapuje Silvię w chwili, kiedy usiłuje otworzyć sejf generała Zavali. Silvia przyznaje, że pracuje dla dworu i usiłuje zapobiec zamachowi na przyszłego króla. Pułkownik nie wierzy jej, ale nie wzywa policji. Diego ostatecznie zrywa z Blancą, która nie wie, że jej ukochany jest przekonany o tym, iż wkrótce umrze.

"Akacjowa 38" odc. 838 - kiedy emisja?

838. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - odcinek 839 - streszczenie

Lolita jest oburzona, że Antonito i cała rodzina kupują w La Deliciosa towary z przemytu. Inigo przygotowuje ukradkiem mnóstwo chińskich lampionów. Są niespodzianką dla Leonor. Każdy z nich Leonor wypuszcza w powietrze wraz z jednym złym wspomnieniem. Blanca zdecydowanie domaga się od Diega prawdy. Pułkownik Valverde cierpi z powodu Silvii, ale na wszelki wypadek wypytuje generała Zavalę o jego stosunek do przyszłego króla Alfonsa XIII.

"Akacjowa 38" odc. 839 - kiedy emisja?

839. odcinek "Akacjowej 38" zostanie wyemitowany już w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • María Blanco - Carmen Sanjurjo
  • Elia Galera - Silvia Reyes
  • Pilar Barrera - Agustina López Principal
  • Alejandra Lorenzo - Flora Barbosa Principal
  • César Vea - Cesáreo Villar
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
