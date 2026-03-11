"Gliniarze", odcinek 1165: Poszukiwania zaginionego ochroniarza ujawniają mroczny sekret jego rodziny

Emocje w serialu "Gliniarze" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki kryminalnych zagadek. Tym razem byliśmy świadkami zuchwałego napadu na dom zamożnego małżeństwa, które pod przymusem wydało złodziejom kod do sejfu, tracąc przy tym milion złotych. Do akcji wkroczyli niezawodni Olgierd i Krystian, rozpoczynając śledztwo w celu ustalenia, kto mógł wiedzieć o tak dużej gotówce. Niespodziewany przełom w sprawie nastąpił, gdy syn poszkodowanych przyznał się, że nierozważnie pochwalił się zawartością sejfu swojemu koledze. Po takim finale poprzedniej sprawy pozostaje pytanie, jakie wyzwanie czeka na detektywów tym razem?

"Gliniarze" odc. 1165 - streszczenie

Akcja najnowszego odcinka rozpoczyna się od nieudanego włamania do magazynu zlokalizowanego na obrzeżach miasta. Napastnicy staczają krótką walkę z ochroniarzem, po czym zostają zmuszeni do ucieczki. Kilka dni po tym zdarzeniu ten sam ochroniarz znika w tajemniczych okolicznościach. Sprawą jego zaginięcia zajmują się detektywi Adam Bogusz i Olga Lipska. W toku śledztwa funkcjonariusze odkrywają, że rodzina zaginionego mężczyzny skrywa mroczną tajemnicę, która może być kluczem do rozwiązania zagadki.

"Gliniarze" odc. 1165 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój kolejnych spraw prowadzonych przez warszawskich detektywów. Nowe śledztwo i zaskakujące zwroty akcji już wkrótce zagoszczą na ekranach. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, kiedy zobaczą dalsze losy swoich ulubionych bohaterów, mamy dobre wieści. Premierowa emisja 1165 odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, wrzucając widzów w sam środek dynamicznych policyjnych akcji w Warszawie. Każdy odcinek to wciągająca opowieść o codziennej walce z przestępczością, gdzie zespoły detektywów muszą wykazać się sprytem, by rozwiązać najtrudniejsze zagadki. Produkcja odsłania mroczne oblicze stolicy i pokazuje pracę policjantów w konfrontacji z brutalnym światem zbrodni. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)