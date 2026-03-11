"Szpital św. Anny", odcinek 89: Zosia zginie pod kołami auta?! Lekarka ulegnie poważnemu wypadkowi!

Spis treści
Emocje w serialu "Szpital św. Anny" jeszcze nie opadły po ostatnich dramatycznych wydarzeniach, a personel już musiał stawić czoła nowym wyzwaniom. Na SOR trafił 49-letni pacjent z silnym bólem, u którego Mirek Rogowski podejrzewał nowotwór wątroby, co wymagało pilnej konsultacji. W tym samym czasie zespół Tomka interweniował w sprawie nieprzytomnej, ciężarnej kobiety uwięzionej przy bankomacie. Problemy kadrowe również dały o sobie znać, przez co Zyta rozmawiała z dyrektorem Streckerem o zatrudnieniu nowego chirurga. Co więcej, podjęła próbę przekonania Krzysztofa Wrońskiego do powrotu do szpitala. Po dniu pełnym trudnych przypadków i kluczowych decyzji personalnych, co przyniesie lekarzom kolejny dyżur?
"Szpital św. Anny" odc. 89 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Zosia i Filip zmierzą się z niespodziewanym powrotem biologicznego ojca Kalinki, który nachalnie będzie domagał się kontaktu z córką. Jego agresywne zachowanie wyprowadzi lekarkę z równowagi, a matka Filipa w akcie desperacji wezwie policję. Sytuację ma ostatecznie rozstrzygnąć popołudniowa rozprawa sądowa, która zadecyduje o prawach mężczyzny do dziecka. W tym samym czasie u Hajduków napięcie sięgnie zenitu z powodu konfliktu Kasi i Bartka, a na oddział pediatryczny trafi 11-latek ze złamaną ręką, o co jego matka obwini nauczycielkę. Jakby tego było mało, Mirek zacznie podejrzewać Streckera o romans z Sabiną, a Zosia po przyjęciu małego pacjenta pobiegnie na rozprawę, by później świętować jej pomyślny finał.
"Szpital św. Anny" odc. 89 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nadchodzący odcinek "Szpitala św. Anny" zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych fanów. Widzowie z niecierpliwością oczekują na rozwój kluczowych wątków, zwłaszcza dramatycznej batalii Zosi o spokój jej rodziny. Aby nie przegapić żadnego zwrotu akcji, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery w kalendarzu. Premierową emisję 89. odcinka serialu zaplanowano na środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, śledzących losy ulubionych lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w unikalny sposób łączy medyczne zagadki z osobistymi dramatami bohaterek, które każdego dnia muszą podejmować trudne decyzje, zarówno na sali operacyjnej, jak i w życiu prywatnym. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i wyzwaniach, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale także znakomita obsada. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)