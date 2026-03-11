"Szpital św. Anny", odcinek 89: Zosia zginie pod kołami auta?! Lekarka ulegnie poważnemu wypadkowi!

Emocje w serialu "Szpital św. Anny" jeszcze nie opadły po ostatnich dramatycznych wydarzeniach, a personel już musiał stawić czoła nowym wyzwaniom. Na SOR trafił 49-letni pacjent z silnym bólem, u którego Mirek Rogowski podejrzewał nowotwór wątroby, co wymagało pilnej konsultacji. W tym samym czasie zespół Tomka interweniował w sprawie nieprzytomnej, ciężarnej kobiety uwięzionej przy bankomacie. Problemy kadrowe również dały o sobie znać, przez co Zyta rozmawiała z dyrektorem Streckerem o zatrudnieniu nowego chirurga. Co więcej, podjęła próbę przekonania Krzysztofa Wrońskiego do powrotu do szpitala. Po dniu pełnym trudnych przypadków i kluczowych decyzji personalnych, co przyniesie lekarzom kolejny dyżur?

"Szpital św. Anny" odc. 89 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Zosia i Filip zmierzą się z niespodziewanym powrotem biologicznego ojca Kalinki, który nachalnie będzie domagał się kontaktu z córką. Jego agresywne zachowanie wyprowadzi lekarkę z równowagi, a matka Filipa w akcie desperacji wezwie policję. Sytuację ma ostatecznie rozstrzygnąć popołudniowa rozprawa sądowa, która zadecyduje o prawach mężczyzny do dziecka. W tym samym czasie u Hajduków napięcie sięgnie zenitu z powodu konfliktu Kasi i Bartka, a na oddział pediatryczny trafi 11-latek ze złamaną ręką, o co jego matka obwini nauczycielkę. Jakby tego było mało, Mirek zacznie podejrzewać Streckera o romans z Sabiną, a Zosia po przyjęciu małego pacjenta pobiegnie na rozprawę, by później świętować jej pomyślny finał.

"Szpital św. Anny" odc. 89 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Szpitala św. Anny" zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych fanów. Widzowie z niecierpliwością oczekują na rozwój kluczowych wątków, zwłaszcza dramatycznej batalii Zosi o spokój jej rodziny. Aby nie przegapić żadnego zwrotu akcji, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery w kalendarzu. Premierową emisję 89. odcinka serialu zaplanowano na środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, śledzących losy ulubionych lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w unikalny sposób łączy medyczne zagadki z osobistymi dramatami bohaterek, które każdego dnia muszą podejmować trudne decyzje, zarówno na sali operacyjnej, jak i w życiu prywatnym. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i wyzwaniach, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale także znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)