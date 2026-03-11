"Szpital św. Anny", odcinek 89: Zosia zginie pod kołami auta?! Lekarka ulegnie poważnemu wypadkowi!

Redakcja Eska Cinema
2026-03-11 9:17

Nadchodzący 89. odcinek serialu „Szpital św. Anny” przyniesie prawdziwy wstrząs w życiu Zosi i Filipa, gdy o prawa do Kalinki upomni się jej biologiczny ojciec. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a napięcie sięgnie zenitu. To jednak nie koniec emocji, bo na szpitalnych korytarzach zawiruje od podejrzeń o romans, a na jaw wyjdą niepokojące sekrety rodziny jednego z małych pacjentów.

Emocje w serialu "Szpital św. Anny" jeszcze nie opadły po ostatnich dramatycznych wydarzeniach, a personel już musiał stawić czoła nowym wyzwaniom. Na SOR trafił 49-letni pacjent z silnym bólem, u którego Mirek Rogowski podejrzewał nowotwór wątroby, co wymagało pilnej konsultacji. W tym samym czasie zespół Tomka interweniował w sprawie nieprzytomnej, ciężarnej kobiety uwięzionej przy bankomacie. Problemy kadrowe również dały o sobie znać, przez co Zyta rozmawiała z dyrektorem Streckerem o zatrudnieniu nowego chirurga. Co więcej, podjęła próbę przekonania Krzysztofa Wrońskiego do powrotu do szpitala. Po dniu pełnym trudnych przypadków i kluczowych decyzji personalnych, co przyniesie lekarzom kolejny dyżur?

"Szpital św. Anny" odc. 89 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Zosia i Filip zmierzą się z niespodziewanym powrotem biologicznego ojca Kalinki, który nachalnie będzie domagał się kontaktu z córką. Jego agresywne zachowanie wyprowadzi lekarkę z równowagi, a matka Filipa w akcie desperacji wezwie policję. Sytuację ma ostatecznie rozstrzygnąć popołudniowa rozprawa sądowa, która zadecyduje o prawach mężczyzny do dziecka. W tym samym czasie u Hajduków napięcie sięgnie zenitu z powodu konfliktu Kasi i Bartka, a na oddział pediatryczny trafi 11-latek ze złamaną ręką, o co jego matka obwini nauczycielkę. Jakby tego było mało, Mirek zacznie podejrzewać Streckera o romans z Sabiną, a Zosia po przyjęciu małego pacjenta pobiegnie na rozprawę, by później świętować jej pomyślny finał.

"Szpital św. Anny" odc. 89 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Szpitala św. Anny" zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych fanów. Widzowie z niecierpliwością oczekują na rozwój kluczowych wątków, zwłaszcza dramatycznej batalii Zosi o spokój jej rodziny. Aby nie przegapić żadnego zwrotu akcji, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery w kalendarzu. Premierową emisję 89. odcinka serialu zaplanowano na środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, śledzących losy ulubionych lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w unikalny sposób łączy medyczne zagadki z osobistymi dramatami bohaterek, które każdego dnia muszą podejmować trudne decyzje, zarówno na sali operacyjnej, jak i w życiu prywatnym. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i wyzwaniach, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale także znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
  • Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
Serial Szpital św. Anny