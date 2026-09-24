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W poprzednim odcinku, za namową Marii Antonii, Cruz przeprosiła Catalinę i poprosiła ją o powrót do pałacu. Catalina zaprosiła potem Adriana na pożegnalną kolację. Po kolacji mężczyzna stanął przed trudnym wyborem i podjął bolesną decyzję. Candela wróciła z miasteczka z wiadomością, która dała Virtudes nadzieję na odzyskanie syna. Cruz zrezygnowała z organizacji koncertu, a Petra i Ricardo nadal przerzucali się pretensjami. Czego teraz się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 490 - streszczenie
Ayala obieca Currowi, że jeśli sprowadzi Martinę do domu, nie odeśle jej do zakładu ani nie zgłosi policji próby otrucia. Martina wróci, lecz Ignacio nie zamierza jej oszczędzać i wymierzy jej jeszcze surowszą karę. Vera zdecyduje się powiedzieć Lopemu prawdę o swojej przeszłości. Petra ujawni intrygę Santosa związaną z zaproszeniami na podwieczorek u Margarity. Jana i Maria wrócą do pałacu, zostawiając Pię samą w kryjówce. Virtudes przekaże bliskim przykrą wiadomość, a Lorenzo wyjaśni Cruz, dlaczego Maria Antonia naprawdę wyjeżdża z La Promesy.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 490 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
490. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 pokaże w piątek, 2 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godz. 15:05. W pałacu rozegra się dalszy ciąg sprawy Martiny. Ważny okaże się też sekret, którym Vera podzieli się z Lopem.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by poznać prawdę o rodzinnej tragedii i odnaleźć brata. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, mocno komplikuje te plany. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández