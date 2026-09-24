W poprzednim odcinku, za namową Marii Antonii, Cruz przeprosiła Catalinę i poprosiła ją o powrót do pałacu. Catalina zaprosiła potem Adriana na pożegnalną kolację. Po kolacji mężczyzna stanął przed trudnym wyborem i podjął bolesną decyzję. Candela wróciła z miasteczka z wiadomością, która dała Virtudes nadzieję na odzyskanie syna. Cruz zrezygnowała z organizacji koncertu, a Petra i Ricardo nadal przerzucali się pretensjami. Czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 490 - streszczenie

Ayala obieca Currowi, że jeśli sprowadzi Martinę do domu, nie odeśle jej do zakładu ani nie zgłosi policji próby otrucia. Martina wróci, lecz Ignacio nie zamierza jej oszczędzać i wymierzy jej jeszcze surowszą karę. Vera zdecyduje się powiedzieć Lopemu prawdę o swojej przeszłości. Petra ujawni intrygę Santosa związaną z zaproszeniami na podwieczorek u Margarity. Jana i Maria wrócą do pałacu, zostawiając Pię samą w kryjówce. Virtudes przekaże bliskim przykrą wiadomość, a Lorenzo wyjaśni Cruz, dlaczego Maria Antonia naprawdę wyjeżdża z La Promesy.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 490 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

490. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 pokaże w piątek, 2 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godz. 15:05. W pałacu rozegra się dalszy ciąg sprawy Martiny. Ważny okaże się też sekret, którym Vera podzieli się z Lopem.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by poznać prawdę o rodzinnej tragedii i odnaleźć brata. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, mocno komplikuje te plany. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández