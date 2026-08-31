W ostatnich odcinkach "Splątane losy" kręciły się wokół narastających nieporozumień i nagłego zniknięcia najmłodszej bohaterki. Ezgi próbowała przekonać Kerema, że Yasemin tylko gra i chce wzbudzić zazdrość Buraka. Kerem początkowo upierał się, że łączy ich wyłącznie koleżeństwo, ale z czasem zaczął widzieć, że między nimi jest coś więcej. Do tego doszło niebezpieczne zamieszanie w kawiarni, bo pod opieką Pinar zniknęła mała Mine. Tymczasem Münevver zaniepokoił tajemniczy mężczyzna, który bez pytania fotografował jej posiadłość. Jak te wydarzenia wpłyną na to, co stanie się dalej?

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"Splątane losy" odc. 39 - streszczenie

Remzi znajduje sposób, żeby zdobyć więcej informacji o Münevver. W tym czasie w szpitalu robi się coraz głośniej o Buraku i Yasemin, a plotki zaczynają żyć własnym życiem. Dlatego para postanawia trzymać swój związek w tajemnicy przed współpracownikami. Yasemin, mimo nacisków i komentarzy, nie chce rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Tymczasem w rezydencji napięcie nie znika, bo fotograf kręcący się po okolicy i robiący zdjęcia niepokoi właścicielkę posiadłości.

"Splątane losy" odc. 39 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Splątane losy" można oglądać regularnie w dni powszednie, więc łatwo być na bieżąco z tym, co dzieje się w rodzinie Ketenci. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych zwrotów akcji, zaplanuj chwilę przed telewizorem po południu. Odcinek 39 TVP1 pokaże 7 września 2026 roku o 14:00.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

"Splątane losy" to turecki serial o zamożnej rodzinie, której życie wywraca się do góry nogami, gdy w domu pojawia się mała Mine. Dziewczynka okazuje się wnuczką Münevver, a to zmusza wszystkich do powrotu do bolesnej przeszłości i starych konfliktów. Ważnym wątkiem jest też romans Yasemin i młodego lekarza Buraka, którzy muszą mierzyć się z kolejnymi przeszkodami. W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Hazal Güzel (jako Mine)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)