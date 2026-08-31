"Panna młoda": streszczenie odcinka 191

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-08-31 8:16

W odcinku 191 serialu "Panna młoda" Cihan próbuje obejść Hancer sprytnym fortelem, ale szybko trafia na mur. W rezydencji też robi się nerwowo, bo dawne decyzje wracają rykoszetem. Przed bohaterami trudne rozmowy i emocje, które w końcu wychodzą na wierzch.

W poprzednim odcinku "Panny młodej" emocji nie brakowało, a wydarzenia w rezydencji mocno namieszały w życiu bohaterów. Tajemniczy darczyńca zaprosił Hancer na kolację, a Sila podjęła ważną decyzję dotyczącą prowadzenia domu Engina. Mukadder ostro potraktowała Deryę. Zażądała wyjaśnień i zagroziła konsekwencjami za jej dotychczasowe działania. Sila wreszcie zebrała się na odwagę i powiedziała Cihanowi prosto w oczy, co naprawdę o nim myśli. Z kolei Derya zdecydowała się na radykalny krok, wyrzucając Yoncę z własnego domu. Czy te zmiany doprowadzą do kolejnych konfliktów?

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"Panna młoda" odc. 191 - streszczenie

Cihan za wszelką cenę chce odzyskać względy Hancer, więc ucieka się do podstępu. Udaje tajemniczego darczyńcę. Plan wydaje się sprytny, ale Hancer nie traci czujności i stanowczo odmawia przyjęcia pieniędzy na fundację. W tym samym czasie Melih przeżywa przykre spotkanie z Sinem. Szukając ukojenia, przelewa emocje na papier w liście do Fadime. Kłopoty dopadają też Deryę. Wpada w tarapaty i musi oddać fryzjerce swoje bransoletki.

"Panna młoda" odc. 191 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz losy Hancer i Cihana, zapisz sobie termin najbliższej emisji w TVP2. To odcinek, który może sporo namieszać, więc warto znaleźć chwilę po południu. Nowe wydarzenia zobaczysz na antenie TVP2. Odcinek 191 serialu "Panna młoda" TVP2 pokaże w poniedziałek 7 września 2026 roku o 17:20.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, która jako sierota od początku musi radzić sobie sama. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, żeby opłacić leczenie brata. Serial opowiada o skomplikowanych relacjach w rodzinie i o uczuciu, które musi przetrwać intrygi Mukadder i Beyzy. To historia walki o szczęście w świecie tradycji i surowych zasad, które rządzą bogatą rodziną. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Cihan o smutnym spojrzeniu w 191. odcinku serialu Panna młoda. O jego miłosnych planach przeczytasz na Eska.
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Rolki

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panna młoda