W poprzednim odcinku "Panny młodej" emocji nie brakowało, a wydarzenia w rezydencji mocno namieszały w życiu bohaterów. Tajemniczy darczyńca zaprosił Hancer na kolację, a Sila podjęła ważną decyzję dotyczącą prowadzenia domu Engina. Mukadder ostro potraktowała Deryę. Zażądała wyjaśnień i zagroziła konsekwencjami za jej dotychczasowe działania. Sila wreszcie zebrała się na odwagę i powiedziała Cihanowi prosto w oczy, co naprawdę o nim myśli. Z kolei Derya zdecydowała się na radykalny krok, wyrzucając Yoncę z własnego domu. Czy te zmiany doprowadzą do kolejnych konfliktów?

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"Panna młoda" odc. 191 - streszczenie

Cihan za wszelką cenę chce odzyskać względy Hancer, więc ucieka się do podstępu. Udaje tajemniczego darczyńcę. Plan wydaje się sprytny, ale Hancer nie traci czujności i stanowczo odmawia przyjęcia pieniędzy na fundację. W tym samym czasie Melih przeżywa przykre spotkanie z Sinem. Szukając ukojenia, przelewa emocje na papier w liście do Fadime. Kłopoty dopadają też Deryę. Wpada w tarapaty i musi oddać fryzjerce swoje bransoletki.

"Panna młoda" odc. 191 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz losy Hancer i Cihana, zapisz sobie termin najbliższej emisji w TVP2. To odcinek, który może sporo namieszać, więc warto znaleźć chwilę po południu. Nowe wydarzenia zobaczysz na antenie TVP2. Odcinek 191 serialu "Panna młoda" TVP2 pokaże w poniedziałek 7 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, która jako sierota od początku musi radzić sobie sama. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, żeby opłacić leczenie brata. Serial opowiada o skomplikowanych relacjach w rodzinie i o uczuciu, które musi przetrwać intrygi Mukadder i Beyzy. To historia walki o szczęście w świecie tradycji i surowych zasad, które rządzą bogatą rodziną. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)