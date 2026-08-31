Poprzedni odcinek "Dziedzictwa" kręcił się wokół rosnącej nieufności Sinana wobec Kivanca i pewnej pielęgniarki. Sinan nabrał podejrzeń, że ta dwójka zna się od dawna, więc polecił asystentowi zebrać materiały, które to potwierdzą. W tym czasie Aynur wstydziła się swojego wcześniejszego zachowania, którego nie potrafiła sobie w pełni przypomnieć. Poyraz, chcąc chronić Nanę, postanowił trzymać się od niej na dystans, co mocno ją zabolało. Dopiero szczera rozmowa z Aynur pomogła Nanie lepiej zrozumieć jego motywy. Czy te poplątane relacje wreszcie się wyjaśnią?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 1023 - streszczenie

Sinan robi wszystko, żeby zdobyć konkretne dowody na związek Kivanca i Betul. Liczy na to, że w ten sposób skutecznie zniechęci Aynur do zaręczyn. Tymczasem Cansel i Sibel wcielają w życie swój plan. Sibel pojawia się w pobliżu biura Sedata i udaje, że przypadkiem dowiedziała się o udziale Poyraza w nielegalnych walkach, po czym zapewnia, że nikomu o tym nie powie. U Czarnej też robi się nerwowo. Kobieta zaczyna podejrzewać Ibrahima o zdradę, gdy przyłapuje go na ukrywanych rozmowach z niejaką Sule. A Nana stara się okazać Poyrazowi troskę i wsparcie.

"Dziedzictwo" odc. 1023 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

W "Dziedzictwie" napięcie rośnie z odcinka na odcinek, dlatego wielu widzów czeka na dalszy ciąg historii Nany i Poyraza. Odcinek 1023 TVP1 pokaże w poniedziałek 7 września 2026 roku o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanie, ale z czasem na pierwszy plan wysunęły się nowe postacie. Teraz najważniejszy jest wątek Nany i Poyraza, rozwijający się w cieniu dawnych tragedii i nieporozumień. Poniżej obsada serialu:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)