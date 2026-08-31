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Poprzedni odcinek "Dziedzictwa" kręcił się wokół rosnącej nieufności Sinana wobec Kivanca i pewnej pielęgniarki. Sinan nabrał podejrzeń, że ta dwójka zna się od dawna, więc polecił asystentowi zebrać materiały, które to potwierdzą. W tym czasie Aynur wstydziła się swojego wcześniejszego zachowania, którego nie potrafiła sobie w pełni przypomnieć. Poyraz, chcąc chronić Nanę, postanowił trzymać się od niej na dystans, co mocno ją zabolało. Dopiero szczera rozmowa z Aynur pomogła Nanie lepiej zrozumieć jego motywy. Czy te poplątane relacje wreszcie się wyjaśnią?
"Dziedzictwo" odc. 1023 - streszczenie
Sinan robi wszystko, żeby zdobyć konkretne dowody na związek Kivanca i Betul. Liczy na to, że w ten sposób skutecznie zniechęci Aynur do zaręczyn. Tymczasem Cansel i Sibel wcielają w życie swój plan. Sibel pojawia się w pobliżu biura Sedata i udaje, że przypadkiem dowiedziała się o udziale Poyraza w nielegalnych walkach, po czym zapewnia, że nikomu o tym nie powie. U Czarnej też robi się nerwowo. Kobieta zaczyna podejrzewać Ibrahima o zdradę, gdy przyłapuje go na ukrywanych rozmowach z niejaką Sule. A Nana stara się okazać Poyrazowi troskę i wsparcie.
"Dziedzictwo" odc. 1023 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
W "Dziedzictwie" napięcie rośnie z odcinka na odcinek, dlatego wielu widzów czeka na dalszy ciąg historii Nany i Poyraza. Odcinek 1023 TVP1 pokaże w poniedziałek 7 września 2026 roku o godzinie 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanie, ale z czasem na pierwszy plan wysunęły się nowe postacie. Teraz najważniejszy jest wątek Nany i Poyraza, rozwijający się w cieniu dawnych tragedii i nieporozumień. Poniżej obsada serialu:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)