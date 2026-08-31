US Open. Wyniki 1. rundy turnieju mężczyzn

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-31 7:45

W niedzielę rozegrano kolejne mecze 1. rundy singla mężczyzn w turnieju US Open. Wielkoszlemowa rywalizacja na kortach w Nowym Jorku przyniosła pierwsze rozstrzygnięcia. Poznaj wyniki spotkań w drabince singla mężczyzn.

Ręka tenisisty uderzającego piłkę rakietą tuż nad kortem. O wynikach turnieju US Open przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłoń tenisisty trzymająca rakietę, która uderza w żółtą piłkę tuż nad powierzchnią niebieskiego kortu.

Wyniki niedzielnych spotkań

Niedziela na kortach w Nowym Jorku przyniosła kolejne rozstrzygnięcia w turnieju US Open. Zakończyły się niedzielne mecze 1. rundy singla mężczyzn. Najlepsi tenisiści świata walczą o awans do kolejnej fazy wielkoszlemowego turnieju.

Wielkoszlemowy US Open to jeden z najważniejszych punktów w tenisowym kalendarzu. Rozgrywki w drabince mężczyzn zawsze dostarczają wielu emocji i niespodzianek już na wczesnym etapie rywalizacji.

Kto awansował dalej?

Wyniki niedzielnych meczów 1. rundy singla mężczyzn ukształtowały kolejną część drabinki. Kibice tenisa z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania, które wyłonią pretendentów do tytułu. Rywalizacja na twardych kortach wymaga od zawodników najwyższej formy.

Turniej w Nowym Jorku wkracza w decydującą fazę dla wielu graczy. Każdy mecz to walka o przetrwanie w turniejowej drabince, a niespodzianki w pierwszych rundach są nieodłącznym elementem wielkoszlemowych zmagań.

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