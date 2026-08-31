Ostatnie odcinki "La Promesa - pałac tajemnic" kręciły się wokół lojalności i rodzinnych intryg. Candela kombinowała, jak pomóc Virtudes w walce o odzyskanie dziecka. W tym czasie Jana po cichu wychodziła z pałacu, bo chciała doglądać Pii, którą ukrywano przed wszystkimi. Petra próbowała ją za to ukarać, ale Ricardo stanął po stronie młodej służącej i nie dopuścił do ostrych konsekwencji. Vera z kolei ucięła wszelkie nadzieje Santosa i powiedziała wprost, że nigdy nie odwzajemni jego uczuć. Czy te decyzje wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 471 - streszczenie

Catalina dalej prowadzi własne śledztwo w sprawie otrucia i wypytuje Petrę o to, czy hrabia de Ayala miał wrogów. Ochmistrzyni mówi wprost, kogo podejrzewa, i dorzuca kilka uwag, które mogą sporo wyjaśnić. Jana próbuje uspokoić Martinę, przekonując ją, że służba stoi po jej stronie i wierzy w jej niewinność. Cruz naciska na Ignacia, żeby nie mieszać w to policji. Mężczyzna w końcu ustępuje, ale stawia twardy warunek, z którym domownicy mogą mieć problem. Petra skarży się Rómulowi, że podwładni przestają ją szanować i otwarcie ją lekceważą. A Jana wciąż szuka pretekstów, żeby po kryjomu odwiedzać Pię.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 471 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kto chce śledzić dalsze losy mieszkańców rezydencji, powinien zarezerwować sobie popołudnie. Serial jest emitowany regularnie na antenie TVP2. Nowe odcinki można oglądać w dni powszednie. W odcinku 471 zobaczymy dalszy ciąg historii Jany i jej bliskich. Odcinek 471 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie emitowany 7 września 2026 o 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona na początku XX wieku, w rezydencji rodu Luján. Historia skupia się na Janie, która zatrudnia się jako służąca, żeby wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza, a to szybko prowadzi do konfliktów wynikających z podziałów klasowych. Serial łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym i pokazuje przepaść między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)