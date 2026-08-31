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Ostatnie odcinki "La Promesa - pałac tajemnic" kręciły się wokół lojalności i rodzinnych intryg. Candela kombinowała, jak pomóc Virtudes w walce o odzyskanie dziecka. W tym czasie Jana po cichu wychodziła z pałacu, bo chciała doglądać Pii, którą ukrywano przed wszystkimi. Petra próbowała ją za to ukarać, ale Ricardo stanął po stronie młodej służącej i nie dopuścił do ostrych konsekwencji. Vera z kolei ucięła wszelkie nadzieje Santosa i powiedziała wprost, że nigdy nie odwzajemni jego uczuć. Czy te decyzje wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 471 - streszczenie
Catalina dalej prowadzi własne śledztwo w sprawie otrucia i wypytuje Petrę o to, czy hrabia de Ayala miał wrogów. Ochmistrzyni mówi wprost, kogo podejrzewa, i dorzuca kilka uwag, które mogą sporo wyjaśnić. Jana próbuje uspokoić Martinę, przekonując ją, że służba stoi po jej stronie i wierzy w jej niewinność. Cruz naciska na Ignacia, żeby nie mieszać w to policji. Mężczyzna w końcu ustępuje, ale stawia twardy warunek, z którym domownicy mogą mieć problem. Petra skarży się Rómulowi, że podwładni przestają ją szanować i otwarcie ją lekceważą. A Jana wciąż szuka pretekstów, żeby po kryjomu odwiedzać Pię.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 471 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Kto chce śledzić dalsze losy mieszkańców rezydencji, powinien zarezerwować sobie popołudnie. Serial jest emitowany regularnie na antenie TVP2. Nowe odcinki można oglądać w dni powszednie. W odcinku 471 zobaczymy dalszy ciąg historii Jany i jej bliskich. Odcinek 471 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie emitowany 7 września 2026 o 15:05 w TVP2.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
To hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona na początku XX wieku, w rezydencji rodu Luján. Historia skupia się na Janie, która zatrudnia się jako służąca, żeby wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza, a to szybko prowadzi do konfliktów wynikających z podziałów klasowych. Serial łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym i pokazuje przepaść między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)