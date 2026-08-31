"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 471

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-08-31 7:47

W odcinku 471 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" w rezydencji robi się naprawdę nerwowo. Po tajemniczym ataku na hrabiego Catalina zaczyna drążyć temat i szuka odpowiedzi na własną rękę. W tym samym czasie część domowników próbuje za wszelką cenę uciszyć sprawę, zanim uderzy w dobre imię rodziny.

Ostatnie odcinki "La Promesa - pałac tajemnic" kręciły się wokół lojalności i rodzinnych intryg. Candela kombinowała, jak pomóc Virtudes w walce o odzyskanie dziecka. W tym czasie Jana po cichu wychodziła z pałacu, bo chciała doglądać Pii, którą ukrywano przed wszystkimi. Petra próbowała ją za to ukarać, ale Ricardo stanął po stronie młodej służącej i nie dopuścił do ostrych konsekwencji. Vera z kolei ucięła wszelkie nadzieje Santosa i powiedziała wprost, że nigdy nie odwzajemni jego uczuć. Czy te decyzje wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 471 - streszczenie

Catalina dalej prowadzi własne śledztwo w sprawie otrucia i wypytuje Petrę o to, czy hrabia de Ayala miał wrogów. Ochmistrzyni mówi wprost, kogo podejrzewa, i dorzuca kilka uwag, które mogą sporo wyjaśnić. Jana próbuje uspokoić Martinę, przekonując ją, że służba stoi po jej stronie i wierzy w jej niewinność. Cruz naciska na Ignacia, żeby nie mieszać w to policji. Mężczyzna w końcu ustępuje, ale stawia twardy warunek, z którym domownicy mogą mieć problem. Petra skarży się Rómulowi, że podwładni przestają ją szanować i otwarcie ją lekceważą. A Jana wciąż szuka pretekstów, żeby po kryjomu odwiedzać Pię.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 471 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kto chce śledzić dalsze losy mieszkańców rezydencji, powinien zarezerwować sobie popołudnie. Serial jest emitowany regularnie na antenie TVP2. Nowe odcinki można oglądać w dni powszednie. W odcinku 471 zobaczymy dalszy ciąg historii Jany i jej bliskich. Odcinek 471 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" będzie emitowany 7 września 2026 o 15:05 w TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona na początku XX wieku, w rezydencji rodu Luján. Historia skupia się na Janie, która zatrudnia się jako służąca, żeby wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza, a to szybko prowadzi do konfliktów wynikających z podziałów klasowych. Serial łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym i pokazuje przepaść między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Służące z serialu La Promesa piją z kubków podczas wspólnego posiłku. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
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Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic