„Splątane losy”: streszczenie odcinka 30.

Splątane losy, odcinek 30. Kerem staje w obronie Yasemin

W 30. odsłonie tureckiej produkcji „Splątane losy” dojdzie do bardzo napiętej sytuacji. Kerem zauważy, że Yasemin jest nękana przez nieznajomego mężczyznę i bez dłuższego namysłu postanowi jej pomóc. Jego uwagę natychmiast przykuje jednak nienaturalnie nerwowa reakcja dziewczyny na to zajście. Widząc jej ogromny strach, Kerem dojdzie do wniosku, że skrywa ona jakąś poważną tajemnicę. Od tego momentu postanowi znacznie uważniej obserwować każdy krok młodej kobiety, próbując odkryć prawdę.

Halil ponownie zawodzi Ayfer w 30. odcinku Splątanych losów

W tym samym czasie Halil postanowi wreszcie zadbać o swoje małżeństwo. Chcąc spędzić czas sam na sam z Ayfer, zaprosi ją na romantyczną kolację. Niestety, plany te pokrzyżuje nagła sytuacja z Susaną, którą mężczyzna będzie zmuszony odwieźć do szpitala. Po raz kolejny potrzeby innych okażą się dla niego ważniejsze niż czas z żoną. Ayfer nie będzie w stanie ukryć swojego rozczarowania i wybuchnie gniewem, czując się całkowicie zlekceważona.

Munevver szuka krewnych Mine w Splątanych losach

Tymczasem Munevver wciąż nie będzie mogła przestać myśleć o przeszłości małej Mine. Kobieta zacznie wywierać coraz większą presję na otoczenie, domagając się rozpoczęcia intensywnych poszukiwań rodziny dziewczynki. Jej celem jest dokładne poznanie pochodzenia dziecka. Upór i niezłomność Munevver sprawią, że kwestia odnalezienia bliskich Mine znów stanie się priorytetem, a ona sama nie cofnie się przed niczym, dopóki nie odkryje prawdy.

Meltem namawia Buraka do walki o specjalizację

W 30. odcinku serialu „Splątane losy” Meltem skupi się na problemach zawodowych Buraka. Kobieta będzie ze wszystkich sił motywować go do podjęcia walki o wymarzone miejsce na oddziale chirurgii. Uświadomi mu, że rezygnacja z ambicji bez próby ich realizacji to ogromny błąd. Równocześnie w sąsiedztwie będzie zaogniać się konflikt wokół Leman. Mieszkańcy zaczną jawnie oskarżać ją o ukrytą współpracę z deweloperem, okazując jej coraz większą wrogość i niechęć.

Splątane losy, odcinek 30 – gdzie i kiedy oglądać?

30. odcinek popularnego tureckiego serialu „Splątane losy” zadebiutuje na ekranach we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 14:00 na antenie TVP1. Fani mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku, a wszystkie wyemitowane do tej pory epizody są również dostępne w serwisie streamingowym TVP VOD.