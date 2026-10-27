"Hotel Paradise" 13 zbliża się do końca. Finał sezonu jeszcze w listopadzie

"Hotel Paradise" 13. Data finału i ostatniego odcinka w ramówce

Program telewizyjny udostępniony przez serwis AKPA wskazuje, że finał 13. edycji programu "Hotel Paradise" odbędzie się w czwartek 19 listopada. Wyznaczony termin wpisuje się w dotychczasowy rozkład stacji, która pokazuje to reality show od poniedziałku do czwartku. Z opublikowanego harmonogramu wynika, że właśnie wtedy na antenie pojawi się 50. odcinek bieżącej serii. Te wyliczenia sprawiają, że 19 listopada pozostaje najbardziej realną datą zakończenia obecnego sezonu.

"Hotel Paradise" 13. Co wydarzy się w ostatnich odcinkach przed finałem?

Fani formatu mają przed sobą jeszcze kilka tygodni śledzenia losów mieszkańców hotelu. Nadchodzące odcinki przyniosą ostateczne rozstrzygnięcia w kwestii budowanych relacji oraz przyjętych przez graczy strategii. Trwająca, 13. odsłona obfitowała w liczne spory, nagłe przetasowania w parach oraz zwroty akcji, które były szeroko komentowane przez publiczność. Wielki finał wyłoni ostatecznych uczestników walczących o główną nagrodę na samym końcu tej rozgrywki, na co z niecierpliwością czekają widzowie.

"Hotel Paradise" 14. Edyta Zając na planie nowej edycji na Dominikanie

Równolegle ruszyły już prace nad kolejną odsłoną telewizyjnego hitu. Ekipa realizuje obecnie 14. sezon programu "Hotel Paradise", a prowadząca Edyta Zając dzieli się kulisami pracy w mediach społecznościowych. Ujawniono też, że zdjęcia do nowych odcinków są kręcone na Dominikanie. Widzowie zobaczą efekty tych prac na ekranach najprawdopodobniej wiosną.

Należy przy tym pamiętać, że produkcja nie potwierdziła jeszcze oficjalnie daty finału 13. edycji. Wskazany termin opiera się wyłącznie na danych z programu telewizyjnego serwisu AKPA, co oznacza, że harmonogram emisji może jeszcze zostać zmodyfikowany.