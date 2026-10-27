Dziedzictwo, odcinek 1063: Sinan znajdzie u Aynur nóż, którym zabito Ezgi! Zacznie podejrzewać ją o zabójstwo? [ZDJĘCIA]

W 1063. odcinku „Dziedzictwa” Sinan znajdzie nóż, którym zabito Ezgi

W 1046. odcinku „Dziedzictwa” Aynur została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Ezgi, a Sinan od początku starał się znaleźć dowody przemawiające na jej korzyść. W 1047. odcinku prokurator Baran osadził ją w areszcie po tym, jak pod paznokciami ofiary znaleziono DNA Aynur.

Kolejne wydarzenia nie rozwiały wszystkich wątpliwości. W 1048. odcinku „Dziedzictwa” Sinan i Ibrahim dotarli do wiadomości z pogróżkami kierowanymi do Ezgi. Trop prowadził do tajemniczego Turguta, który wrócił do sprawy także w 1057. odcinku, gdy Sinan podejrzewał, że mężczyzna potajemnie przyjechał z zagranicy.

Sinan nie spodziewa się, że w domu Aynur natrafi na przedmiot, który może mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa w sprawie zabójstwa Ezgi. Pod szafką w jej pokoju odnajdzie nóż będący narzędziem zbrodni. Odkrycie całkowicie nim wstrząśnie. Mężczyzna zabierze nóż, ale nie będzie wiedział, co z nim zrobić. W 1063. odcinku „Dziedzictwa” Sinan stanie przed wyjątkowo trudnym dylematem. Z jednej strony od dawna próbuje udowodnić niewinność Aynur i nie chce uwierzyć, że mogłaby zamordować Ezgi.

Samo znalezienie noża w pokoju Aynur nie przesądza o jej winie, ale trudno uznać to odkrycie za nieistotne. Sinan będzie musiał zdecydować, czy zaufać dziewczynie, czy dopuścić do siebie myśl, że mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią Ezgi. Odkrycie nie pozostanie bez znaczenia również dla Giraya. Mężczyzna z rosnącym zainteresowaniem będzie obserwował dylematy Sinana.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1063

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1063. zostanie wyemitowany w 3 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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