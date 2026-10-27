M jak miłość, odcinek 1958. Gorące chwile Mateusza i Sary nad rzeką wywołają zazdrość Majki

„M jak miłość” odcinek 1958. Mateusz Mostowiak i Sara Kaniewska zbliżą się do siebie

Nowa znajoma wkroczyła do życia Mateusza w okresie, gdy ten wciąż bezskutecznie zabiegał o względy Majki. Chociaż Mostowiak bardzo długo łudził się, że przyjaciółka wreszcie dostrzeże w nim kandydata na partnera, Majka nieustannie rozpamiętywała i angażowała się w relację z niewiernym Tomkiem Kubickim (Chris Cugowski). Mimo ogromnego wsparcia i zaangażowania w rozwiązywanie jej rodzinnych kłopotów, chłopak nie zdołał sprawić, by zapomniała o byłym ukochanym.

Punkt zwrotny nastąpi w chwili, w której na drodze Mostowiaka stanie Sara Kaniewska. Kobieta przeprowadzi się do Grabiny, aby zamieszkać w posiadłości odziedziczonej w spadku po swojej ciotce. Pierwsze spotkanie młodych nastąpi zupełnie przypadkowo, gdy Mateusz będzie pomagał Michałowi Winiarowi i Ewelinie w poszukiwaniach nowego domu. Ta nieoczekiwana relacja rozwinie się w błyskawicznym tempie.

Spotkanie Mateusza i Sary nad rzeką w 1958 odcinku „M jak miłość”

Fabuła 1958 odcinka „M jak miłość” skupi się między innymi na remoncie nowego lokum Winiarów, w który Mateusz zaangażuje się wspólnie z kolegami ze studiów. Ciężka praca fizyczna nie przeszkodzi jednak chłopakowi w zacieśnianiu więzi z Sarą, a do najbardziej emocjonujących wydarzeń dojdzie podczas ich wspólnego wypoczynku nad wodą. Mostowiak poczuje się przy nowej znajomej na tyle pewnie i swobodnie, że w pewnym momencie zaproponuje Sarze posmarowanie jej ciała kremem. Gdy para zostanie zupełnie sama, dziewczyna wykona ruch jednoznacznie sugerujący chęć pocałunku. Ten wyraźny flirt został uwieczniony na fotografiach dostępnych w naszej galerii.

Zazdrosna Majka przyłapie Mateusza z Sarą w 1958 odcinku „M jak miłość”

Rosnąca zażyłość między młodym Mostowiakiem a nową mieszkanką wsi szybko zwróci uwagę otoczenia. Majka wyraźnie zauważy, że dawny adorator skupia całą swoją uwagę na Sarze, a ich relacja wykracza daleko poza ramy zwykłego koleżeństwa, co sprawi jej znacznie większy ból, niż początkowo zakładała. Obserwując ich intymne zbliżenie, dziewczyna dotkliwie zrozumie, że straciła wyłączność na zainteresowanie Mateusza i nie ma go już na każde zawołanie. Nagły impuls zazdrości zasygnalizuje jej, że cierpliwość chłopaka właśnie dobiegła końca. Pozostaje jednak otwartą kwestią, czy ten wstrząs skłoni ją do realnej zmiany swojego dotychczasowego zachowania.

Kiedy oglądać 1958 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data i godzina emisji

Premierowa emisja 1958 odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowana została na wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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