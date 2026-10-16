Splątane losy, odcinek 68: Halil wyzna Munevver prawdę o szantażu. Będzie chciała dzwonić na policję!

Halil wyzna Münevver prawdę o szantażu w 68. odcinku „Splątanych losów”

Halil zdecyduje się powiedzieć Münevver, że Remzi go szantażuje. Mężczyzna od dawna zmaga się z presją ze strony bezwzględnego szantażysty, który domaga się pieniędzy i wykorzystuje wiedzę o jego powiązaniach z Tahsinem. W 67. odcinku „Splątanych losów” Remzi naciskał na Halila, a mężczyzna zwrócił się o pożyczkę do Susan. W 68. odcinku „Splątanych losów” Münevver nie pozostanie obojętna na wyznanie Halila. Da mu kilka dni na rozwiązanie problemu i jasno zaznaczy, że nie zamierza dłużej tolerować tej sytuacji. Jeśli on nie upora się z szantażystą, zwróci się o pomoc do policji. Halil znajdzie się więc pod dodatkową presją, ponieważ będzie musiał szybko zdecydować, jak zakończyć sprawę Remziego.

Burak poprosi Yasemin o szczerość w 68. odcinku „Splątanych losów”

W 66. odcinku „Splątanych losów” Yasemin wyznała Şengul, że Münevver jest jej babcią, i przyznała, że boi się powiedzieć o tym Burakowi. Teraz dziewczyna ponownie stanie przed trudnym wyborem. Szczera rozmowa może pomóc zakończyć nieporozumienia, ale równie dobrze może wywołać jeszcze większe komplikacje, gdyż nie wiadomo, jak on zareaguje na jej wyznanie. Mimo wszystko Burak będzie oczekiwał od Yasemin jasnej odpowiedzi. Spotka się z nią i poprosi ją, by wreszcie powiedziała mu prawdę. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z tym, że ukochana wciąż ukrywa przed nim istotne informacje ze swojego życia.

Yasemin dostanie propozycję pracy na SOR-ze w 68. odcinku „Splątanych losów”

W pracy Yasemin spotka ją miła niespodzianka. Ordynator pochwali jej zaangażowanie i zaproponuje, żeby na stałe została na szpitalnym oddziale ratunkowym. Dla pielęgniarki będzie to ważna szansa zawodowa. Rozmowę usłyszy jednak Meltem, która będzie zaskoczona propozycją skierowaną do Yasemin. Jej reakcja może zwiastować kolejne napięcia w szpitalu, zwłaszcza że kobieta już wcześniej była wrogo nastawiona do ukochanej Buraka.

Remzi będzie obawiał się pułapki Tahsina w 68. odcinku „Splątanych losów”

Remzi nie zaufa Tahsinowi, który zaprosi go na spotkanie i grę w karty. W 67. odcinku „Splątanych losów” Remzi podejrzewał, że zaproszenie może być próbą zastawienia na niego pułapki. W obawie przed niebezpieczeństwem Remzi wyśle koledze swoją lokalizację i poprosi go, żeby przyjechał uzbrojony. Będzie chciał zabezpieczyć się na wypadek, gdyby spotkanie z Tahsinem okazało się znacznie groźniejsze, niż początkowo zakładał.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 68. odcinka

Odcinek 68. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD, podobnie jak wszystkie wcześniejsze odcinki tureckiej telenoweli.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

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