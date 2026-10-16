Felicita, odcinek 22: Notariusz ujawni tajemnice Kamila. Zośka i Oliwia będą musiały zmierzyć się z prawdą [ZDJĘCIA]

Spotkanie u notariusza w 22. odcinku „Felicita”

Spadek po Kamilu to coraz trudniejszy temat. W 22. odcinku serialu „Felicita” widzowie będą świadkami rozmowy u notariusza, podczas której wyjdą na jaw informacje wprost zagrażające przyszłości Oliwii oraz jej matki, Zośki. Będą one musiały ponieść konsekwencje nie tylko zobowiązań finansowych zmarłego, ale także kwestii związanych z posiadłością we Włoszech. Przypomnijmy, że główna bohaterka już wcześniej próbowała dowiedzieć się, co działo się za jej plecami. Razem z Ewką w 20. odcinku przeanalizowała kwestie nadużyć finansowych. Z kolei Piotr w sekrecie przed wdową nawiązał kontakt z Giulią. W poprzednim, 21. epizodzie, kobiety znalazły dokument pełnomocnictwa, z którym mogły w końcu stawić czoła rywalowi. Teraz jednak spotkanie u notariusza zaogni ten spór. Kobieta nie chce dłużej milczeć i podejmie ostre kroki wobec mężczyzny. Stawka jest wysoka, bo od tego zależy jej i Oliwii stabilność życiowa.

W 22. odcinku „Felicita” Giulia odmówi pomocy

To nie koniec kłopotów Zośki, ponieważ jej starania skomplikuje Giulia. Kobieta odmówi jakiejkolwiek współpracy. To utrudni wdowie wyjaśnienie rodzinnych i finansowych sekretów jej dawnego męża. Do tego niezbędne będą konkretne informacje, jednak nie wszystkie uwikłane w sprawę osoby wyciągną pomocną dłoń. Chociaż w 19. epizodzie panie odbyły szczerą rozmowę, która wyraźnie je zbliżyła, problemy znów narastają. Nowa sytuacja będzie od Zośki wymagała znalezienia innego sposobu, by zabezpieczyć własne interesy oraz los swojego dziecka.

Kryzys Oliwii w „Felicita”. Wsparcia udzieli Jagoda

Problemy dorosłych to jedno, ale Oliwia także będzie musiała zmierzyć się z niełatwą rzeczywistością w 22. odcinku „Felicita”. Nastolatka mocno zaangażuje się w sprawy Davide. Po wyznaniu, że chłopak jest ofiarą przemocy domowej, młoda bohaterka zasugeruje mu ucieczkę do Polski. Jego ojciec ma jednak inne plany i nie przestanie manipulować synem, próbując wciągnąć go w szemrane interesy. Zośka zacznie mocno obawiać się o kondycję własnej córki. Zresztą Oliwia już w poprzednich odcinkach zaliczyła trudne chwile. Doszło przecież do dużej kłótni z matką o spóźnienie. Ostatecznie, dzięki interwencji Ewki w 19. odcinku, udało im się porozumieć. Dziewczyna ma jednak problemy z odnalezieniem się w towarzystwie znajomych. Podróż na działkę w 20. epizodzie z Lokim i Alką zakończyła się fatalnie, a w 21. odcinku grupie groziło wręcz zerwanie znajomości. W nowym odcinku Zośka stanie przed wyzwaniem, jak mądrze wesprzeć dziewczynę przejmującą się losem nękanego Włocha.

„Felicita” odcinek 22 – kiedy oglądać w TVP1?

Na emisję 22. epizodu polsko-włoskiej produkcji „Felicita” zapraszamy w środę, 28 października 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20:30 na kanale TVP1. Ci, którzy nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.

O czym opowiada „Felicita” i kto gra w serialu?

Obyczajowy serial „Felicita” to owoc współpracy Telewizji Polskiej i włoskich twórców. Całość składa się z 26 epizodów, a za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieści Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury pod tytułem „Felicità” oraz „Primo Amore” autorstwa zespołu w składzie: Kamila Kisała, Anita Nawrocka, Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na Zośce, psychoterapeutce z Warszawy, która po śmierci Kamila udaje się do włoskiego Polignano a Mare w towarzystwie córki Oliwii. Wszystko przez zagadkowy list. We Włoszech na światło dzienne wychodzą sekrety zmarłego. Okazuje się, że mężczyzna miał tam drugą rodzinę — partnerkę, synka Nico oraz posiadał współudziały w nieruchomości. W obliczu walki o spadek i mrocznych tajemnic, bohaterki muszą stawić czoła trudnej przeszłości, by odnaleźć nową ścieżkę w życiu.

W obsadzie serialu „Felicita” błyszczą między innymi:

Laura Breszka (Zośka),

Dawid Ogrodnik (Kamil),

Klementyna Karnkowska (Oliwia),

Oriana Celentano (Giulia),

Francesco Petit (Davide),

Anna Dereszowska (Ewka).

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