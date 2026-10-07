Splątane losy, odcinek 63: Pieniądze dla Remziego znikną! Monitoring ujawni, co spotkało Halila [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-07 23:43

W odcinku 63. serialu „Splątane losy” Halil odkryje, że zniknęła torba z pieniędzmi, które miały trafić do Remziego. Mężczyzna będzie próbował ustalić, jak doszło do kradzieży. Monitoring przyniesie ważne informacje i pokaże, że złodzieje od początku śledzili Halila. W tym samym czasie Yasemin będzie próbowała odwiedzić matkę, ale Ezgi nie przestanie jej obserwować. Poznaj szczegóły tych wydarzeń i sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 63. odcinku?

Halil straci pieniądze w 63. odcinku „Splątanych losów”

W 62. odcinku Halil otrzymał kredyt i odebrał pieniądze w gotówce, a następnie przyniósł je do biura. W 63. odcinku „Splątanych losów” Halil odkryje, że torba z pieniędzmi przeznaczonymi dla Remziego zniknęła. Mężczyzna znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zdobycie gotówki miało rozwiązać jego problemy związane z szantażem. Teraz Halil będzie musiał ustalić, kto zabrał pieniądze i w jaki sposób złodziej wiedział, że właśnie on je posiada.

Halil nie pozostanie bez odpowiedzi. Nagrania z monitoringu pozwolą odtworzyć jego drogę po wyjściu z banku. Okaże się, że złodzieje obserwowali go od samego początku. Nie był to więc przypadkowy napad, a sprawcy dokładnie wiedzieli, za kim podążają.

Yasemin będzie śledzona w 63. odcinku „Splątanych losów”

Również Yasemin znajdzie się w trudnej sytuacji. Kobieta będzie chciała odwiedzić swoją matkę, jednak Ezgi nie spuści jej z oczu. Będzie śledzić każdy jej krok, co może utrudnić Yasemin bezpieczne spotkanie. Nie będzie to dla niej pierwszy problem związany z koniecznością ukrywania prawdy. W 56. odcinku obawiała się, że osoba, która zrobiła jej zdjęcie z Burakiem, może odkryć, że Pakize przebywa w szpitalu pod innym nazwiskiem.

Mine poczuje się oszukana w 63. odcinku „Splątanych losów”

Mine będzie miała żal do swojej siostry. Dziewczynka poczuje, że Yasemin ją okłamuje, dlatego nie będzie chciała rozmawiać z babcią na jej temat. Jej zachowanie może utrudnić Münevver zrozumienie tego, co naprawdę dzieje się z Yasemin. Sytuacja wokół Mine staje się coraz bardziej skomplikowana.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 63. odcinka

Odcinek 63. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
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Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela?
Zaniepokojony Halil w niebieskiej koszuli. O zniknięciu jego pieniędzy w serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
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