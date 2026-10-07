Splątane losy, odcinek 63: Pieniądze dla Remziego znikną! Monitoring ujawni, co spotkało Halila [ZDJĘCIA]

Halil straci pieniądze w 63. odcinku „Splątanych losów”

W 62. odcinku Halil otrzymał kredyt i odebrał pieniądze w gotówce, a następnie przyniósł je do biura. W 63. odcinku „Splątanych losów” Halil odkryje, że torba z pieniędzmi przeznaczonymi dla Remziego zniknęła. Mężczyzna znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zdobycie gotówki miało rozwiązać jego problemy związane z szantażem. Teraz Halil będzie musiał ustalić, kto zabrał pieniądze i w jaki sposób złodziej wiedział, że właśnie on je posiada.

Halil nie pozostanie bez odpowiedzi. Nagrania z monitoringu pozwolą odtworzyć jego drogę po wyjściu z banku. Okaże się, że złodzieje obserwowali go od samego początku. Nie był to więc przypadkowy napad, a sprawcy dokładnie wiedzieli, za kim podążają.

Yasemin będzie śledzona w 63. odcinku „Splątanych losów”

Również Yasemin znajdzie się w trudnej sytuacji. Kobieta będzie chciała odwiedzić swoją matkę, jednak Ezgi nie spuści jej z oczu. Będzie śledzić każdy jej krok, co może utrudnić Yasemin bezpieczne spotkanie. Nie będzie to dla niej pierwszy problem związany z koniecznością ukrywania prawdy. W 56. odcinku obawiała się, że osoba, która zrobiła jej zdjęcie z Burakiem, może odkryć, że Pakize przebywa w szpitalu pod innym nazwiskiem.

Mine poczuje się oszukana w 63. odcinku „Splątanych losów”

Mine będzie miała żal do swojej siostry. Dziewczynka poczuje, że Yasemin ją okłamuje, dlatego nie będzie chciała rozmawiać z babcią na jej temat. Jej zachowanie może utrudnić Münevver zrozumienie tego, co naprawdę dzieje się z Yasemin. Sytuacja wokół Mine staje się coraz bardziej skomplikowana.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 63. odcinka

Odcinek 63. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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