Splątane losy, odcinek 63: Pieniądze dla Remziego znikną! Monitoring ujawni, co spotkało Halila [ZDJĘCIA]

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Halil straci pieniądze w 63. odcinku „Splątanych losów”
W 62. odcinku Halil otrzymał kredyt i odebrał pieniądze w gotówce, a następnie przyniósł je do biura. W 63. odcinku „Splątanych losów” Halil odkryje, że torba z pieniędzmi przeznaczonymi dla Remziego zniknęła. Mężczyzna znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zdobycie gotówki miało rozwiązać jego problemy związane z szantażem. Teraz Halil będzie musiał ustalić, kto zabrał pieniądze i w jaki sposób złodziej wiedział, że właśnie on je posiada.
Halil nie pozostanie bez odpowiedzi. Nagrania z monitoringu pozwolą odtworzyć jego drogę po wyjściu z banku. Okaże się, że złodzieje obserwowali go od samego początku. Nie był to więc przypadkowy napad, a sprawcy dokładnie wiedzieli, za kim podążają.
Yasemin będzie śledzona w 63. odcinku „Splątanych losów”
Również Yasemin znajdzie się w trudnej sytuacji. Kobieta będzie chciała odwiedzić swoją matkę, jednak Ezgi nie spuści jej z oczu. Będzie śledzić każdy jej krok, co może utrudnić Yasemin bezpieczne spotkanie. Nie będzie to dla niej pierwszy problem związany z koniecznością ukrywania prawdy. W 56. odcinku obawiała się, że osoba, która zrobiła jej zdjęcie z Burakiem, może odkryć, że Pakize przebywa w szpitalu pod innym nazwiskiem.
Mine poczuje się oszukana w 63. odcinku „Splątanych losów”
Mine będzie miała żal do swojej siostry. Dziewczynka poczuje, że Yasemin ją okłamuje, dlatego nie będzie chciała rozmawiać z babcią na jej temat. Jej zachowanie może utrudnić Münevver zrozumienie tego, co naprawdę dzieje się z Yasemin. Sytuacja wokół Mine staje się coraz bardziej skomplikowana.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 63. odcinka
Odcinek 63. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar