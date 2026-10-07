1000. odcinek "Na dobre i na złe". Wielkie zmiany w serialu - ZDJĘCIA

Tak wyglądali aktorzy "Na dobre i na złe" na początku serialu

Premierowy odcinek popularnego serialu TVP ujrzał światło dzienne 7 listopada 1999 roku. Od samego początku fabuła opierała się na perypetiach Zofii Stankiewicz, Jakuba Burskiego i Bruna Walickiego (w tych rolach Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski i Krzysztof Pieczyński). Byli to przyjaciele ze studenckich ław, których ścieżki ponownie skrzyżowały się w Leśnej Górze. W pierwszym odcinku na ekranach zadebiutowali również m.in. dyrektor administracyjna Agata Kwiecińska (Dorota Segda), Tadeusz Zybert (Marian Opania), Mikołaj Mellado (Robert Janowski), Elżbieta Walicka (Ewa Skibińska) i siostra oddziałowa Danuta Dębska (Daria Trafankowska).

Od początku widzowie zostali rzuceni w wir trudnych przypadków medycznych i skomplikowanego życia prywatnego bohaterów. Zosia od razu po przyjeździe musiała ratować rannych w groźnym wypadku, a Kuba i Bruno zmagali się z wyzwaniami na sali operacyjnej. Równocześnie między bohaterami bardzo szybko zaiskrzyło i pojawiły się pierwsze zawirowania osobiste.

Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski i Krzysztof Pieczyński. Oni byli sercem Leśnej Góry

To właśnie perypetie trójki głównych bohaterów stanowiły główną oś serialu w jego pierwszych latach. Zosia i Kuba w końcu stanęli na ślubnym kobiercu, a Bruno Walicki mierzył się z licznymi życiowymi i zawodowymi zmianami. Wokół tej centralnej osi toczyło się życie pozostałych członków personelu. W gronie pierwszych gwiazd znaleźli się również m.in. partner Zosi - Mikołaj Mellado, pielęgniarki Magda (Magdalena Stużyńska) i Kasia Gostyńska (Agnieszka Warchulska), a także Gabriela Krukowska (Emilia Krakowska) czy córka Walickiego, Agnieszka (Karolina Borkowska). Z biegiem czasu do obsady dołączali kolejni bohaterowie, którzy zyskali status kultowych w historii produkcji.

Jak zmieniła się obsada "Na dobre i na złe" od pierwszej ekipy do 1000 odcinka

Współczesna Leśna Góra wygląda zupełnie inaczej i wielu aktorów z pierwotnego składu już dawno pożegnało się z planem. Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski zakończyli swoją przygodę z serialem w 2012 roku. Krzysztof Pieczyński opuścił obsadę jeszcze wcześniej, a odtwórczyni roli Danusi, Daria Trafankowska, zmarła w 2004 roku. Na ekranie od lat nie widujemy również Doroty Segdy, Ewy Skibińskiej, Roberta Janowskiego ani Agnieszki Warchulskiej.

Przez te wszystkie lata szpital w Leśnej Górze stał się miejscem pracy dla wielu kolejnych pokoleń medyków. Nowi aktorzy zastępowali dawne gwiazdy, a placówka przechodziła liczne rewolucje. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów jest wielki powrót Wiktorii Consalidy. Grana przez Katarzynę Dąbrowską lekarka pojawi się po długiej nieobecności właśnie w jubileuszowym odcinku.

Wiktoria Consalida wróci do Leśnej Góry w 1000. odcinku "Na dobre i na złe"

W specjalnym odcinku przeszłość spotka się z teraźniejszością, a Wiktoria wróci w bardzo trudnym dla niej momencie. Jej córka, Blanka (Pola Gonciarz), będzie dramatycznie szukać uprowadzonej Niny (Rita Sobocińska). Consalida bez wahania zaangażuje się w poszukiwania i zrobi wszystko, co w jej mocy, by pomóc w odnalezieniu wnuczki.

W jubileuszowym epizodzie pojawią się również zupełnie nowe wątki i bohaterowie. Do ekipy szpitala dołączy Samir al Sabbagh (Filip Kempiński), znany jako "książę z Dubaju". Stażysta przyciągnie uwagę profesora Falkowicza (Michał Żebrowski), który wpadnie na intrygujący plan. Zaproponuje Samirowi układ: ten ma udawać, że jest zainteresowany jego córką Matyldą (Amelia Czaja). Plan ten jednak przybierze nieoczekiwany obrót, gdy po rozmowie z Falkowiczem Samir oświadczy się Oliwii (Irmina Liszkowska).

Tysięczny odcinek "Na dobre i na złe" to kolejny milowy krok w historii serialowej Leśnej Góry. Chociaż po 27 latach emisji obsada zmieniła się diametralnie, rdzeń opowieści pozostaje niezmienny – to nadal pełna emocji historia lekarzy walczących o zdrowie pacjentów i mierzących się z problemami w życiu prywatnym.

Na dobre i na złe. Szybki ślub Matyldy i Darka. Spełni się najgorszy koszmar Falkowicza?