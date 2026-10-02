Splątane losy, odcinek 60: Co Halil zrobił z ich domem?! Ayfer dokona szokującego odkrycia [ZDJĘCIA]

W 60. odcinku „Splątanych losów” Ayfer odkryje prawdę o domu

Ayfer już w 45. odcinku „Splątanych losów” zaczęła podejrzewać, że Halil coś przed nią ukrywa. W 45. odcinku "Splątanych losów" postanowiła więc śledzić męża, by dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. Z czasem wyszło na jaw, że mężczyzna znalazł się pod presją Remziego, który zażądał od niego 5 milionów za zachowanie w tajemnicy informacji o Tahsinie. Halil ukrywał również przed Münevver, że jej zaginiona córka Pakize znajduje się w śpiączce. Mimo kolejnych sekretów mężczyzna próbował sam poradzić sobie z narastającymi problemami.

W 60. odcinku „Splątanych losów” Ayfer odkryje jednak, że Halil posunął się za daleko. W banku dowie się, że mąż zaciągnął kredyt pod zastaw ich domu. Kobieta będzie wstrząśnięta, że podjął tak poważną decyzję bez jej wiedzy. Po powrocie skonfrontuje się z Halilem i zażąda wyjaśnień. Nie zrozumie, dlaczego zdecydował się obciążyć ich wspólny majątek i narazić dom na niebezpieczeństwo.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 60. odcinka

Odcinek 60. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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