Splątane losy, odcinek 60: Co Halil zrobił z ich domem?! Ayfer dokona szokującego odkrycia [ZDJĘCIA]

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W 60. odcinku „Splątanych losów” Ayfer odkryje prawdę o domu
Ayfer już w 45. odcinku „Splątanych losów” zaczęła podejrzewać, że Halil coś przed nią ukrywa. W 45. odcinku "Splątanych losów" postanowiła więc śledzić męża, by dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. Z czasem wyszło na jaw, że mężczyzna znalazł się pod presją Remziego, który zażądał od niego 5 milionów za zachowanie w tajemnicy informacji o Tahsinie. Halil ukrywał również przed Münevver, że jej zaginiona córka Pakize znajduje się w śpiączce. Mimo kolejnych sekretów mężczyzna próbował sam poradzić sobie z narastającymi problemami.
W 60. odcinku „Splątanych losów” Ayfer odkryje jednak, że Halil posunął się za daleko. W banku dowie się, że mąż zaciągnął kredyt pod zastaw ich domu. Kobieta będzie wstrząśnięta, że podjął tak poważną decyzję bez jej wiedzy. Po powrocie skonfrontuje się z Halilem i zażąda wyjaśnień. Nie zrozumie, dlaczego zdecydował się obciążyć ich wspólny majątek i narazić dom na niebezpieczeństwo.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 60. odcinka
Odcinek 60. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
"Splątane losy" - opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat