Splątane losy, odcinek 60: Co Halil zrobił z ich domem?! Ayfer dokona szokującego odkrycia [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-02 14:23

W odcinku 60. serialu „Splątane losy” Ayfer dowie się, że Halil zaciągnął kredyt pod zastaw domu. Kobieta uzyska tę informację w banku i natychmiast skonfrontuje z nią męża. Odkrycie będzie dla niej szokiem, tym bardziej że Halil od pewnego czasu ukrywa przed nią swoje problemy. Jak zareaguje Ayfer? Szczegóły wydarzeń z 60. odcinka „Splątanych losów” znajdziecie w artykule.

W 60. odcinku „Splątanych losów” Ayfer odkryje prawdę o domu

Ayfer już w 45. odcinku „Splątanych losów” zaczęła podejrzewać, że Halil coś przed nią ukrywa. W 45. odcinku "Splątanych losów" postanowiła więc śledzić męża, by dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. Z czasem wyszło na jaw, że mężczyzna znalazł się pod presją Remziego, który zażądał od niego 5 milionów za zachowanie w tajemnicy informacji o Tahsinie. Halil ukrywał również przed Münevver, że jej zaginiona córka Pakize znajduje się w śpiączce. Mimo kolejnych sekretów mężczyzna próbował sam poradzić sobie z narastającymi problemami.

W 60. odcinku „Splątanych losów” Ayfer odkryje jednak, że Halil posunął się za daleko. W banku dowie się, że mąż zaciągnął kredyt pod zastaw ich domu. Kobieta będzie wstrząśnięta, że podjął tak poważną decyzję bez jej wiedzy. Po powrocie skonfrontuje się z Halilem i zażąda wyjaśnień. Nie zrozumie, dlaczego zdecydował się obciążyć ich wspólny majątek i narazić dom na niebezpieczeństwo.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 60. odcinka

Odcinek 60. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
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Ayfer i Halil siedzą na ławce nad wodą. O szokującym odkryciu bohaterki serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
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