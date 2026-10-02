Pierwsza miłość, odcinek 4271: Paweł, Marysia i Julka znów razem! Kacper wróci w najmniej odpowiednim momencie

W 4271. odcinku „Pierwszej miłości" Julka znów może liczyć na Pawła. Zwróci się do ojca z prośbą o pomoc

Akcja 4271. odcinka "Pierwszej miłości" rozpocznie się od nieoczekiwanego kłopotu w mieszkaniu Marysi i Kacpra. Julka zauważy drobną usterkę i szybko zrozumie, że bez wsparcia osoby dorosłej sobie nie poradzi. Początkowo dziewczyna będzie próbowała skontaktować się z mamą i ojczymem, jednak żadne z nich nie odbierze telefonu. Wtedy nastolatka zdecyduje się na krok, który jeszcze niedawno był nie do pomyślenia – zadzwoni do Pawła. Pojawienie się Krzyżanowskiego w Polsce po latach całkowicie odmieniło jej codzienność. Mimo że przez długi czas żyła nadzieją, że jej biologiczny ojciec wciąż żyje, to dopiero jego powrót pozwolił jej na stopniowe odbudowywanie relacji.

Nadchodzący, 4271. odcinek "Pierwszej miłości" udowodni, że Julka ma do Pawła coraz większe zaufanie i traktuje go jako osobę, na którą może liczyć w kryzysowej sytuacji. Krzyżanowski nie zawiedzie córki, natychmiast przyjedzie i pomoże jej w rozwiązaniu domowego problemu. Będzie to kolejny ważny moment dla relacji ojca z córką. Z drugiej strony, zachowanie Pawła z pewnością nie uspokoi Kacpra.

Marysia pojawi się w mieszkaniu w 4271. odcinku „Pierwszej miłości". Kłopoty ustąpią miejsca radosnym chwilom

W 4271. odcinku "Pierwszej miłości" początkowe problemy szybko odejdą w zapomnienie. Gdy Marysia wróci do domu i zobaczy w nim Pawła z Julką, cała trójka zacznie wspólnie spędzać czas. Kryzysowa sytuacja zamieni się w bardzo miły i nastrojowy wieczór. Domańska, Krzyżanowski oraz ich córka będą czuli się w swoim towarzystwie coraz bardziej swobodnie. Zgodnie z oficjalnym streszczeniem tego odcinka, przypominać będą wręcz "rodzinkę w komplecie", co idealnie obrazuje atmosferę tego spotkania.

Kacper zastanie Marysię z Pawłem! Mężczyzna będzie w szoku w 4271. odcinku „Pierwszej miłości"

W 4271. odcinku "Pierwszej miłości" Kacper wróci do domu w momencie, w którym Marysia, Julka i Paweł będą już w najlepsze rozmawiać i cieszyć się wspólnym wieczorem. Mężczyzna będzie świadkiem radosnej atmosfery panującej wśród domowników. Taki widok okaże się dla niego sporym ciosem. Paweł, siedzący na kanapie w jego własnym salonie u boku Marysi i Julki, stworzy obrazek, który Nowaczykowi trudno będzie zaakceptować. Cała trójka będzie wyglądać tak, jakby wspólne wieczory były ich chlebem powszednim.

Mimo że w 4271. odcinku "Pierwszej miłości" Kacper spróbuje zapanować nad emocjami, to jednak sytuacja z udziałem Pawła mocno wpłynie na jego nastrój. Już następnego dnia Nowaczyk przeprosi Marysię za swoją reakcję, ale równocześnie wypomni żonie, że od powrotu jej pierwszej miłości ich plany dotyczące wspólnego dziecka odeszły na dalszy plan.

Kiedy obejrzeć 4271. odcinek „Pierwszej miłości"? Data i godzina emisji w Polsacie

Najnowszy, 4271. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 18:00 na antenie stacji Polsat.