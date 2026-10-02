Pierwsza miłość, odcinek 4272: Krystian ratuje biznes po dramacie Ewy. Nie wie, co matka knuje za jego plecami

Walka o powrót do zdrowia. Karol i Krystian drżą o Ewę po jej zawale w „Pierwszej miłości”

Temat powrotu Ewy do pełni sił całkowicie zdominuje codzienność Wekslerów w 4272. epizodzie „Pierwszej miłości”. Zaledwie dwa odcinki wcześniej rodzina przeżyła absolutny koszmar, gdy kobieta z rozległym zawałem serca wylądowała na szpitalnym oddziale, a przerażony Karol drżał o jej życie. Chociaż pacjentka ostatecznie odzyskała świadomość, ten poważny kryzys wymusi radykalne zmiany w jej dotychczasowym trybie życia.

Karol nie ma zamiaru ryzykować powtórki z tej tragedii. W 4272. odcinku „Pierwszej miłości” połączy siły z Krystianem i wspólnie ustanowią ścisły nadzór nad rekonwalescentką. Mężczyźni zadbają o wdrożenie restrykcyjnej diety, zaplanują lekkie treningi oraz dopilnują, by Ewa regularnie odpoczywała. Syn potraktuje to wyzwanie z najwyższą powagą, tym bardziej że w krytycznym momencie Karol wezwał go pilnie do kliniki, uświadamiając mu, jak blisko było najgorszego.

Syn przejmuje obowiązki w Barbarianie. Krystian odciąża matkę w 4272. odcinku „Pierwszej miłości”

Przymusowe zamknięcie w domu to dla Ewy prawdziwa udręka, ponieważ nie znosi ona bezczynności, a codzienne zarządzanie Barbarianem od dawna nadawało rytm jej życiu. W 4272. odsłonie „Pierwszej miłości” troskliwa rodzina kategorycznie zabroni jej szybkiego powrotu do obowiązków zawodowych. Z pomocą przyjdzie Krystian, który błyskawicznie pojawi się w lokalu, by przejąć zarządzanie i przeprowadzić gruntowne porządki. Mężczyzna wykona wszystkie zadania bez słowa skargi, doskonale rozumiejąc, że po niedawnym zawale matka pod żadnym pozorem nie może znowu się przeforsować.

Podczas gdy w 4272. odcinku „Pierwszej miłości” Krystian weźmie na swoje barki prowadzenie baru, Karol będzie w domu rygorystycznie pilnował, czy jego ukochana żona stosuje się do zaleceń lekarzy.

Tajemniczy plan Ewy. Podczas nieobecności syna zorganizuje dla niego w sekrecie niespodziankę życia

Angażując się w pomoc, Krystian będzie święcie przekonany, że w 4272. epizodzie „Pierwszej miłości” wszystko kręci się wyłącznie wokół spokojnego powrotu Ewy do zdrowia. Przez myśl mu nie przejdzie, że ambitna kobieta wcale nie zamierza całymi dniami odpoczywać. Kiedy on będzie zaabsorbowany pracą w Barbarianie, matka w tajemnicy rozpocznie przygotowania do wielkiej niespodzianki dedykowanej właśnie jemu.

Z oficjalnego streszczenia nadchodzących odcinków wynika, że szykuje się „niespodzianka życia”. Na razie twórcy serialu nie zdradzają jednak żadnych szczegółów tej intrygi, więc nie wiadomo, czy chodzi o pojawienie się konkretnej osoby, niezwykłe wydarzenie, czy też zupełnie inną niesamowitą rzecz.

Kiedy oglądać 4271. odcinek „Pierwszej miłości”? Data i godzina emisji na antenie telewizji Polsat

Fani popularnej produkcji z pewnością czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Odcinek 4271. serialu „Pierwsza miłość” zadebiutuje na ekranach w czwartek, 22 października 2026 roku. Emisja tego epizodu została zaplanowana punktualnie na godzinę 18:00 na antenie stacji Polsat.