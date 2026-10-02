Splątane losy, odcinek 60: Yasemin usłyszy prawdę o matce. Jej ojciec doprowadził ją do tego stanu [ZDJĘCIA]

W 60. odcinku „Splątanych losów” Yasemin powie, co spotkało jej matkę

Yasemin zdecyduje się na szczerą rozmowę z Şengul. Wyjawi jej, że za dramatycznym stanem Pakize stoi Tahsin. Pakize została przez niego dotkliwie zaatakowana, co doprowadziło do ciężkich obrażeń ciała i w konsekwencji do śpiączki. Dla Yasemin będzie to wyjątkowo trudne wyznanie, ponieważ sprawa jej matki od dawna jest jednym z najbardziej bolesnych tematów w jej życiu.

Co więcej, podczas tamtych wydarzeń zginął Fatih, którego Yasemin uważała za swojego ojca. Mężczyzna został zamordowany. To właśnie te wydarzenia stały się dla niej źródłem ogromnego cierpienia. W 60. odcinku „Splątanych losów” Yasemin będzie mówić o konsekwencjach tamtej historii, która od dawna ciąży na rodzinie.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 60. odcinka

Odcinek 60. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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