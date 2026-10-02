Splątane losy, odcinek 60: Yasemin usłyszy prawdę o matce. Jej ojciec doprowadził ją do tego stanu [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-02 13:13

W odcinku 60. serialu „Splątane losy” Yasemin wyjawi Şengul bolesną prawdę dotyczącą swojej matki. Kobieta powie wprost, że to jej ojciec, Tahsin, doprowadził Pakize do stanu, w jakim obecnie się znajduje. Yasemin od dawna ukrywała tę historię, ale teraz coraz trudniej będzie jej dusić emocje w sobie. Szczegóły tej historii z 60. odcinka „Splątanych losów” znajdziecie w artykule.

W 60. odcinku „Splątanych losów” Yasemin powie, co spotkało jej matkę

Yasemin zdecyduje się na szczerą rozmowę z Şengul. Wyjawi jej, że za dramatycznym stanem Pakize stoi Tahsin. Pakize została przez niego dotkliwie zaatakowana, co doprowadziło do ciężkich obrażeń ciała i w konsekwencji do śpiączki. Dla Yasemin będzie to wyjątkowo trudne wyznanie, ponieważ sprawa jej matki od dawna jest jednym z najbardziej bolesnych tematów w jej życiu.

Co więcej, podczas tamtych wydarzeń zginął Fatih, którego Yasemin uważała za swojego ojca. Mężczyzna został zamordowany. To właśnie te wydarzenia stały się dla niej źródłem ogromnego cierpienia. W 60. odcinku „Splątanych losów” Yasemin będzie mówić o konsekwencjach tamtej historii, która od dawna ciąży na rodzinie.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 60. odcinka

Odcinek 60. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
Sonda
Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela?
Yasemin i lekarz Burak na szpitalnym korytarzu. O dramacie bohaterki serialu Splątane losy przeczytasz w Eska.
Galeria zdjęć 19
Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

ROLKI

Splątane losy
Streszczenia seriali
tureckie seriale