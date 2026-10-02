Splątane losy, odcinek 60: Yasemin usłyszy prawdę o matce. Jej ojciec doprowadził ją do tego stanu [ZDJĘCIA]

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W 60. odcinku „Splątanych losów” Yasemin powie, co spotkało jej matkę
Yasemin zdecyduje się na szczerą rozmowę z Şengul. Wyjawi jej, że za dramatycznym stanem Pakize stoi Tahsin. Pakize została przez niego dotkliwie zaatakowana, co doprowadziło do ciężkich obrażeń ciała i w konsekwencji do śpiączki. Dla Yasemin będzie to wyjątkowo trudne wyznanie, ponieważ sprawa jej matki od dawna jest jednym z najbardziej bolesnych tematów w jej życiu.
Co więcej, podczas tamtych wydarzeń zginął Fatih, którego Yasemin uważała za swojego ojca. Mężczyzna został zamordowany. To właśnie te wydarzenia stały się dla niej źródłem ogromnego cierpienia. W 60. odcinku „Splątanych losów” Yasemin będzie mówić o konsekwencjach tamtej historii, która od dawna ciąży na rodzinie.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 60. odcinka
Odcinek 60. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
"Splątane losy" - opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat