Splątane losy, odcinek 53: Meltem upokorzy Yasemin na oczach wszystkich! Burak stanie w jej obronie [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-23 14:52

W odcinku 53. serialu „Splątane losy” Meltem publicznie zaatakuje Yasemin i doprowadzi do ostrej kłótni z Burakiem. Lekarz nie pozwoli, by jego ukochana została bez odpowiedzi obrażana. Tymczasem Burak odwiezie Yasemin do domu, gdzie czeka ich bardziej spokojne spotkanie. Sprawdź, co wydarzy się w 53. odcinku „Splątanych losów”.

Meltem upokorzy Yasemin w 53. odcinku „Splątanych losów”

W 53. odcinku „Splątanych losów” Meltem publicznie obrazi Yasemin. Jej zachowanie doprowadzi do ostrej wymiany zdań z Burakiem. Lekarz stanie po stronie Yasemin i nie pozwoli, by kobieta była bezkarnie atakowana. Po publicznej awanturze Burak odwiezie Yasemin do domu. Ich spotkanie nie zakończy się jednak od razu. Yasemin zaprosi lekarza na kawę, a Burak zostanie u niej. Będzie to dla pary okazja do spędzenia czasu z dala od szpitala i napiętej atmosfery. Wszystko wskazuje na to, że po wcześniejszych problemach ich relacja staje się coraz bardziej otwarta.

Kerem usłyszy ważną radę w 53. odcinku „Splątanych losów”

Serhat i Cem spróbują wpłynąć na Kerema. Mężczyźni namówią go, żeby przestał skupiać się na innych sprawach i skoncentrował się na pracy. Ich rozmowa ma pomóc mu uporządkować sytuację i skupić się na obowiązkach.

Ayfer ostrzeże Halila w 53. odcinku „Splątanych losów”

Ayfer zwróci się także do Halila z ważną prośbą. Kobieta poprosi go, żeby trzymał się z dala od Remziego. Mężczyzna może jednak mieć powody do obaw, ponieważ Remzi od pewnego czasu próbuje wykorzystać informacje dotyczące rodziny Münevver. W 49. odcinku Remzi zażądał od Halila pieniędzy i zagroził ujawnieniem informacji dotyczących Tahsina. W 50. odcinku Halil odnalazł jego kryjówkę i próbował zmusić go do trzymania się z dala od Münevver. Ich spotkanie zakończyło się bójką.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 53. odcinka

Odcinek 53. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
Portret Yasemin z serialu Splątane losy, w brązowej sukience i złotych kolczykach. O jej losach przeczytasz na Eska.
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