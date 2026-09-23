Atak nożem w Trzcianie. 32-latek usiłował zabić swojego brata

Interwencja służb w miejscowości Trzciana

18 września 2026 roku przed północą dyspozytor numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu w jednym z domów na terenie Trzciany. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna został raniony nożem, dlatego dyżurny policji niezwłocznie skierował pod wskazany adres patrole funkcjonariuszy. Na miejscu mundurowi zastali rannego 41-latka, któremu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Stan zdrowia poszkodowanego był bardzo poważny i wymagał on natychmiastowego przewiezienia do szpitala.

Zatrzymanie 32-letniego podejrzanego po ucieczce

Na podstawie rozmów ze świadkami policjanci ustalili, że pomiędzy braćmi doszło do sprzeczki słownej. W jej trakcie 32-latek zaatakował starszego brata i zadał mu kilka ciosów nożem, a następnie uciekł z domu. W celu schwytania napastnika I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie ogłosił alarm dla funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego oraz komisariatu przy ulicy Wołyńskiej. Działania przyniosły skutek około godziny 2:30, kiedy to podejrzewany o usiłowanie zabójstwa mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.

Tymczasowy areszt i zarzut usiłowania zabójstwa

W sobotę 19 września 2026 roku od rana funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego przesłuchiwali świadków oraz gromadzili materiał dowodowy. Dokumentacja została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, gdzie prokurator wszczął śledztwo i przedstawił 32-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. W poniedziałek 21 września 2026 roku rano prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Rzeszowie poparł ten wniosek, decydując o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl