Kradzież Lexusa w Łodzi. 33-latek odjechał otwartym pojazdem sprzed centrum handlowego

Kradzież Lexusa pod łódzkim centrum handlowym

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością samochodową łódzkiej komendy zajmowali się sprawą kradzieży auta, do której doszło 12 września 2026 roku. Samochód marki Lexus został zabrany z parkingu znajdującego się przy jednym z centrów handlowych na terenie Łodzi. Policjanci podjęli szereg czynności, w tym przeprowadzili analizę zgromadzonego materiału dowodowego. Istotnym elementem działań było sprawdzenie zapisów z kamer monitoringu, co pozwoliło mundurowym na ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz wytypowanie sprawcy kradzieży.

Zatrzymanie 33-latka podejrzanego o kradzież auta

Mężczyzna podejrzewany o zabór mienia został zatrzymany przez funkcjonariuszy 17 września 2026 roku. Podczas interwencji 33-latek nie krył zaskoczenia obecnością mundurowych i przyznał się do dokonania kradzieży. W rozmowie z policjantami wyjaśnił, że spacerując po parkingu przed centrum handlowym, zauważył otwarty samochód. Postanowił wykorzystać tę okazję i odjechał pojazdem z miejsca zdarzenia. Mężczyzna dodał, że chciał pochwalić się nowym nabytkiem swoim koleżankom, a po wizycie u nich zdecydował się porzucić auto.

Zarzuty i kara za kradzież z włamaniem

Zatrzymany 33-latek usłyszał już zarzut dokonania kradzieży z włamaniem do pojazdu wartego 180 000 zł. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu teraz kara pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat. Sprawę prowadzili policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości samochodowej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dzięki ich pracy możliwe było szybkie ustalenie tożsamości mężczyzny, który wykorzystał pozostawienie otwartego auta przez właściciela.

Źródło: Policja.pl